疫情期间，如何保护孩子视力

新冠肺炎疫情改变了人们的生活方式，也改变了学生的学习方式。户外活动少了，看电视、电脑多了，上网课成常态，不管是大人还是孩子，主要的学习娱乐都变成了用电脑、玩手机、看电视。长时间近距离用眼，无疑加重了对眼睛的损害。

最近，国家卫生健康委发布了《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》（简称《指引》），其中特别提到应该增加户外运动。相关人士表示，适当的户外运动不仅可以改善孩子们的健康状况，对于儿童青少年近视的防控也起着非常关键的作用。

增加日间户外活动 缓解宅家用眼过度

新冠肺炎疫情期间，居家上课成了孩子们学习的重要方式。一名初二学生家长梁女士说，孩子之前在学校每天有体育课，上下学路上步行也可以锻炼身体，看书时间虽长但有换眼休息的时候，但现在天天闷在家里盯着手机、平板电脑，上直播课，提交、修改作业。孩子的视力已经有模糊的趋势了，让她很担忧。

专家表示，日间活动不仅能够预防近视发生，对于已经发生近视的孩子能起到控制近视发展的作用。此次《指引》中专门提到，要增加孩子们的户外活动，提倡在空旷、通风、人员不密集的地方增加户外运动，这样有利于预防近视。这和疫情防控是不矛盾的，但是要做好防控。

首先，孩子们在户外活动时应该尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆，需要和别的小朋友或其他人交流的时候要戴口罩。第二，年龄小的孩子应该在大人的陪伴下进行户外活动。同时家长应该注意孩子们的卫生尤其是手卫生，一定要嘱咐孩子不要用手碰触眼口鼻这些部位。第三，孩子们户外运动时不要随地吐痰，打喷嚏、咳嗽的时候要注意用纸巾、肘部掩住口鼻。第四，户外运动回家以后要及时脱去外套，清洗双手。

选择正规电子产品 防蓝光设备没必要

北京市民杨先生为了让孩子上网课不伤眼，去买了最新的平板电脑以及防蓝光眼镜，虽然开销不小，但他觉得为了孩子的视力还是值得的。

对此，专家建议，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。屏幕的大小、显示屏的刷新率和使用距离不当也容易造成视疲劳，进而引起近视或者干眼症等眼部疾患，而显示器分辨率的高低一般不会引起视疲劳，因此建议屏幕的参数设置：高度在眼球和视频中心保持水平或者略低的位置；距离为电子屏幕对角线长度的4-6倍；阴级射线显像管CRT显示屏的刷新率一般是75-85赫兹，如果是液晶显示屏，没有必要调整刷新率。此外，环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼疲劳。

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌说，目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控应该说没有直接关系。蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光。所以，在日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。

桌椅匹配孩子身高 尽量别用餐桌代替

与孩子身高相匹配的课桌椅可以保护视力、预防近视。不合适的桌椅会对坐姿、视距造成很大影响，导致近视和脊柱弯曲等疾病发生。疫情期间，大量学生在家中学习，并没有配备学习专用课桌椅，有的用餐桌、餐椅或者床来代替。

对此，北京市疾控中心学校卫生所所长郭欣说，餐桌、餐椅经常会过高，床则软而低，这些都不能替代正规的课桌椅。

对于有可调适桌椅的家庭，可以根据孩子的身高，按照中小学生课桌椅各型号的身高范围表找到适合孩子的桌面高和座面高。也可以根据这个原则，大腿和小腿要垂直，背要挺直，上臂下垂，手肘要在桌面以下3-4厘米这样的原则，来校正课桌椅。没有可调适桌椅的家庭，也要根据上述原则进行调整。当桌子或椅子过矮的时候，要将桌子或者椅子垫高。

眼球运动操有局限 也不要依赖眼药水

10岁的小刚，疫情期间宅在家里上网课，白天长时间盯着电脑，学习之余还常常看电视、玩游戏，有时候熬夜看书。最近，妈妈发现儿子开始频繁眨眼，眼部还总有分泌物，并且时不时用手搓眼睛。小刚妈妈很担忧。

眼球就像一架照相机，要拍清楚照片，需要聚焦在底片上。对焦的过程就叫调节，是依赖眼内肌肉的运动完成的。看近就像弹簧收缩，也就是调节紧张，看远就是弹簧舒张，也就是调节放松，过度的调节就可能导致近视。增加户外活动，增加看远的时间，就可以有效地放松调节。

魏文斌说，疫情期间出现了一些“挤眉弄眼”“歪头斜脑”以及各种转动眼球为主的眼球运动操。这种运动其实是眼外肌的运动，对部分需要训练双眼视功能的、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能够很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。防控近视还是应该强调“20-20-20”口诀，也就是说看近20分钟，注视20英尺（6米）以外20秒以上，这样才能使眼内肌肉得到放松，从而缓解视疲劳。

目前国内还没有提高视力和控制近视发展的药物推广。近年来，有研究发现，低浓度的阿托品，可以延缓儿童近视的发展。但是低浓度的阿托品眼药水也不是神药，有部分儿童点了以后会出现怕光、近距离看东西不清、阿托品过敏反应等情况。还有一部分孩子点了也不能有效控制近视的进展。所以不要依赖眼药水来防控近视，减少近距离用眼，注意用眼姿势、增加户外运动才是防控近视最重要的方法。同时，应该提早到医院做健康检查，监测近视的发生发展趋势并及时干预。

高度近视或可致盲 戴眼镜延缓最有效

专家建议，学龄前儿童比学龄期的儿童，对电子屏幕的使用要求应该更严，应尽量减少电子产品的使用，看动画片的时间每次不宜超过15分钟，每天累计不能超过1小时；保证10小时以上的充足睡眠，均衡营养，不挑食偏食，不暴饮暴食，少吃糖、多吃蔬果，每天饮水不少于1500毫升；选择合适的运动或者游戏。

魏文斌强调，近视是不能自愈的，600度以上的高度近视有一部分是病理性近视，是致盲的重要原因，青少年近视治疗最关键的目的是阻止发展成为高度近视和病理性近视。因此，一旦确诊近视就应该干预。

建议度数大于100度就应该佩戴眼镜。首先应该去医院进行鉴别，通过睫状肌麻痹以后，散瞳、验光可以区分诊断真性近视还是视疲劳和假性近视。真性近视不能通过仪器训练等方式恢复，目前还没有有效的治愈方法。仪器训练使视力提高的原因可能是患者本身是假性近视，也可能是通过训练睫状肌，提高了裸眼视力。但是这种近视的状态并没有得到解除，因此也没有办法阻止近视度数的迅速发展。

网上流传的近视度数低的孩子佩戴眼镜以后度数加深，这是近视度数自然发展，不是因为戴眼镜造成的。通过佩戴合适的眼镜延缓这一过程是最简单、最安全和有效的方法。随着疫情防控形势的好转，目前已经可以到医院进行验光配镜，就诊时应该注意严格落实防疫措施，提前预约验光时间，分时就诊减少聚集，佩戴口罩做好防护，谨遵医嘱配合检查。