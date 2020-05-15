在刚刚过去的国际护士节，世界各地的人们以不同方式向医护人员表达感谢，为他们在抗击新冠肺炎疫情期间救死扶伤、大爱无疆的付出致以敬意。在英国，百岁老人汤姆·摩尔以实际行动支持医护人员的战疫故事，激励着抗击疫情的人们。

汤姆·摩尔来自英国约克郡，是一名二战老兵，今年4月30日迎来百岁生日。他曾患皮肤癌，不久前摔断了髋部。得益于医护人员的精湛医术和悉心护理，他逐渐恢复了健康。为了感谢医护人员对他的帮助，并向奋战在抗疫一线的人们致敬，他设定了一个“小目标”：在100岁生日来临之前，围着自家院子走100圈，以此并通过网络为英国医护人员募捐1000英镑。

令汤姆·摩尔没有想到的是，当他拄着助步器慢慢开始朝着自己的“小目标”努力时，得到了英国乃至全世界不少爱心人士的关注。据英国媒体近日报道，从4月6日至4月30日，他募集到的捐款达到3278万英镑，捐款来自至少144个国家和地区，多达151万人。因访客众多，募集网站一度瘫痪。

在网上走红后，人们亲切地称他为“汤姆上尉”。捐款者纷纷在募捐页面上留言：“汤姆上尉，您是真正的英雄！”“您是我们的典范”……许多人感谢他，在困难时期为人们带来温暖和希望。世界卫生组织总干事谭德塞在社交媒体上写道：“这是一个鼓舞人心的故事，是展示出团结的非凡行动。感谢汤姆上尉！”

目前，英国疫情防控形势仍然严峻，政府号召全社会展现出勇气和韧性，举全国之力共同击败病毒。危难时刻，医护人员义无反顾，冲在最前线；汤姆·摩尔让人们看到，普通人做好力所能及的事，也可以为整个社会作出贡献。普通民众减少出行、保持社交距离，用各自的方式鼓励他人，又何尝不是与疫情作斗争呢？“对那些目前正处于困难之中的人而言，阳光终将再次照耀，阴云也终将散去。”正如汤姆·摩尔所说，要永远相信，明天将是更好的一天。

汤姆·摩尔的故事还在继续。越来越多人受此启发，用自己的行动支持抗疫。一名英国画家开始为医护人员画速写，呼吁转发者为医疗部门捐款；一些家庭向“食物银行”捐款捐物，帮助有需要的人渡过难关……在困难时期团结起来，彼此给予关怀和希望，这也是抗击疫情的力量之源。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 16 版）