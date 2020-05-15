走进尼日利亚首都阿布贾市的今日剧院，原先的座椅、包厢、舞台已消失不见，取而代之的是一排排干净整洁的病床。这里是即将启用的尼日利亚最大的方舱医院。

方舱医院由中国土木工程集团尼日利亚有限公司（简称中土尼日利亚公司）负责改建，现有283张床位，未来可增加至500张。在5月12日举行的移交仪式上，尼日利亚联邦政府秘书长穆斯塔法向参与改建的各方人士表示感谢。

“这家方舱医院采用高标准建造，尤其是在污水处理方面。”中土尼日利亚公司总经理姜义高介绍称，根据尼日利亚政府要求，中土尼日利亚公司以最快速度完成了现场勘测和设计图的制作。两周内，中土尼日利亚公司完成了地面重建、隔板焊接、出入口通道、消毒室、供水箱等建设工作，并派专家协助其他公司负责设备安装和调试。“尼日利亚在抗疫斗争中并不孤单，感谢中国朋友的真诚支持。”尼卫生部长埃哈尼尔说。

中国铁建医疗队专家们也为方舱医院的改建工作发挥了重要作用。“中国专家不仅帮助我们的医生进行能力建设，还指导我们安装中国政府援助的医疗设备。”尼日利亚信息文化部长赖依表示：“我们急需呼吸机，而这类设备的使用需要专业人员指导。中国专家对尼日利亚医护人员的培训至关重要。”

尼日利亚众议院议长费米表示：“这是一所设备完善的综合设施。有了这样的设施，我们就有能力更好地应对新冠肺炎疫情。”

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 03 版）