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“守望相助的友好情谊”

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年05月15日08:46 来源：人民网－人民日报

当地时间5月12日晚，一架满载防疫物资的包机降落在墨西哥城国际机场。这是中墨两国自4月初架起“空中桥梁”以来，墨西哥自中国运回采购抗疫物资的第十架包机。

除了口罩、护目镜、防护面具等个人防护物资外，包括48台呼吸机在内的医疗设备和新冠病毒核酸检测试剂盒等也第一次通过包机送抵墨西哥。据悉，后续还有10架航班的物资将陆续运抵。

在现场举行的欢迎仪式上，墨西哥外交部副部长玛莎·德尔加多表示，来自中国的防疫物资将分发至墨西哥各级卫生部门，为墨西哥抗疫一线的医务人员提供重要保障。

“中方在最短时间内为墨生产、筹集和调配大量防疫用品，体现了守望相助的友好情谊。”墨西哥外长埃布拉德感谢中国政府和人民提供的帮助。墨方愿同中方一道，共同落实好两国元首达成的共识，推动两国关系在共同抗击疫情过程中得到进一步发展。

“中国医疗产品质量值得信赖，填补了墨西哥防疫物资匮乏的巨大缺口。”在墨西哥海关工作了3年的乔纳森·冈萨雷斯表示，中国积极开展抗疫国际合作，为维护世界公共卫生安全作出贡献。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，中国将始终秉持人类命运共同体理念，与世界各国加强合作，形成共抗疫情的巨大合力，维护好人类共同的家园。

墨西哥通讯社记者克拉拉·梅萨说，在墨西哥抗疫的艰难时刻，中国伸出人道主义援手，让墨西哥人民铭记在心，墨中两国人民友谊将不断深化。

（本报墨西哥城电）  

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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