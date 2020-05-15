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健康码全国统一，生活重启更安心

2020年05月15日08:44 来源：中国妇女报

目前，随着新冠肺炎疫区的解封、全国陆续复工复产复学，健康码就像身份证一样，成了每一个人健康状态身份证明的必备“神器”，走到哪里，除了测体温，还要出示健康码。随着全国统一健康码的上线和《个人健康信息码》系列国家标准的发布，健康码有望实现一“码”平川，更是极大方便了我们的日常生活工作和出行。

在疫情防控和复工复产兼顾之下，在全国范围内推广“健康码”模式具有现实意义。对于个人而言，一方面，线上注册健康卡，不用聚集，可以减少被传染风险；另一方面，“亮码自证”和“扫码认证”双轨并行，出入不需要出示其他证明，手续由繁入简，更为便捷。对企业而言，掌握员工的健康状况，既减少因聚集带来的感染风险，也能因人而异有效安排工作。同时，企业实时了解员工的健康状况，也有利于城市有效评估企业复工风险，进一步加强智慧化科学管理。

但是，健康码的高效运行，还需仰赖每一个人的真实健康信息。之前曾存在极少数人虚假填写信息的情况，相较于个人自觉，利用大数据技术迅速比对出不实信息同样重要。这也就对前期信息收集工作提出了更高要求，尤其是乡镇、社区等掌握“防疫最后一公里”的信息能够进入数据云端。有了全面扎实的数据库，才不会有“漏网”的虚假信息。同时，疫情时刻都在发生变化，也需要“健康码”依靠的云端数据实时更新并对个人的健康码信息及时修正，这样“健康码”模式才能更为准确靠谱。

战胜病毒，离不开科技创新这个有力武器。其实，“健康码”就是大数据技术在防疫领域的一次生动运用，涉及数据统计分析、流动人员疫情监测等多个方面，平衡了疫情防控和企业复工两者的关系。只要坚持科学防治和科技创新，以科技手段不断提升疫情防控效果，我们一定能迎来疫情防控和复工复产的“双赢”战果。（晓想）

(责编：许心怡、许晓华)


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