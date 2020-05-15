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蘑菇总动员 妇女唱主角

2020年05月15日08:40 来源：中国妇女报

初夏，阳光洒在重庆市万盛经开区丛林镇菌菇生产基地，一个个种植大棚整齐排列，“蘑菇总动员”主题公园里，各类菌菇样式的小设施错落有致，随处可见。

丛林镇是菌菇种植大镇，已有数十年的种植历史。近年来，该镇加快发展食用菌产业项目，种植规模逐步扩大，品种不断增多，2019年共生产各类菌菇6.5万吨。

丛林镇党委副书记、妇联主席张淑容告诉中国妇女报·中国妇女网记者，丛林镇正在以蘑菇总动员为主线的产业振兴之路上大步前行，源源不断的收入为村民特别为妇女姐妹们带来了越来越多的幸福感。

引进龙头企业，带动产业发展

丛林镇虽然有很长的食用菌菇种植历史，但很长一段时间里都是以个体和散户为主的小规模种植，从2016年开始，丛林镇探索建立了以食用菌种植为主的“丛林现代农业产业园”，不断扩大菌菇规模种植。

在当地政府招引下，多家食用菌生产龙头企业先后落地丛林镇。

重庆华绿生物有限公司是在2018年进入丛林镇的，第二年就产出5万吨金针菇，产品销往重庆、四川、贵州、湖南等地。在华绿生物8100平方米的厂区内，一条巨大生产线正在运转。公司行政部主管董永博告诉记者，这里每天约有150吨金针菇出产。

“我们全程无菌生产，空气循环采用单向循环系统。”董永博拿起一瓶金针菇告诉记者，每瓶金针菇经过25天左右的培养和25天左右的生长，可长出1.1斤可食用部分，长出一茬后，底料便卖给肥料厂和其他食用菌企业，用来制作有机肥等。

走出华绿生物公司，记者来到重庆雁博生物有限公司的双孢菇种植基地。记者看到，在一层层菌床上，白白胖胖的双孢菇像一个个小汤圆密密麻麻挤在一起，茁壮生长。

“现在，第一批双孢菇采摘接近尾声了，一年可以种植6季，每季一个棚能采摘2.5万斤。”雁博生物负责人严俊告诉记者，雁博生物首批建了20个菌棚，目前第二期建设正在进行，准备建40个菌棚。

龙头企业的进入，带动了丛林镇食用菌产业的发展，而且在它们的宣传下，丛林镇在食用菌业内的声名也越来越大。张淑容介绍，近年来，在扶持大企业的同时，丛林镇积极培育小微企业，通过开展相关培训，提高食用菌种植户和从业村民的种植和采摘技术。2019年，丛林镇年产20万包以上的蘑菇种植大户发展到16户。

生产线上掀起双学双比，提升劳动效率

重庆书容蘑菇种植专业合作社负责人张书容，是丛林镇最早的一批食用菌种植户，有着23年种植经验。2018年，她将合作社的单体大棚改建为30亩面积连体大棚，一年能种30万个香菇菌棒。种植规模的扩大，加上大企业的进入，使她的合作社出现了招工难的问题。

“村里人已经有点‘看不起’我这样的‘小户’了，都去大厂上班了。”张书容笑着说，因为人工实在不够，她自己每天忙得不可开交，常常凌晨就得起来采香菇，“我现在请人已经没啥要求了，只要能做，60岁以下都可以。”

用工紧俏令种植户们头疼，但对村民来说是一件好事，哪里工作环境好、工资高，他们就去哪里。

在华绿生物公司大包装车间里，工人们正在分装金针菇。车间2期组长李代娟介绍，车间里4名妇女一组，每组的工作量都是当天统计，发到微信群里公示。“采摘速度慢的自然要向速度快的组学习。”李代娟说，他们在生产线上搞双学双比，姐妹们都拼起来了。在公司工作一年多的娄芳梅告诉记者，她平均每月有3000多元的收益，多的时候有4000多元。这也是大多数女工的收入水平。付玉她到公司上班才两个月，是一个新手，采摘速度较慢，每月工资也有2300元收入。

雁博生物公司双孢菇生产基地的女工们比采摘速度，更比采摘质量。“采摘讲究力度拿捏，分箱要均匀，很考眼力。”严俊说，女工们的工资按重量和品质计算，为了挣得更多工资，她们自然注重采摘品质，采出的双孢菇也更有“颜值”，她们每天8点开始采摘，一天平均能挣150元左右。“前些天我们搞了一场采摘比赛，采摘最快的妇女一天采摘377斤，挣了200多元。”

“我们区妇联想想办法，看看能不能把周边乡镇空闲的姐妹招来上班。”万盛经开区妇联主席王良湘说。

张淑容告诉记者，丛林镇将加快发展食用菌种植项目，同时启动食用菌冷链物流配送销售中心项目建设，力争达到年产食用菌10万吨、年产值8亿元的目标，让村民增加更多收入，获得更多的幸福感。（记者 许真学）

(责编：许心怡、许晓华)


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