孩子沉迷游戏，“解药”或许在家长身上

13岁小学生用家长手机玩游戏，14分钟花掉4万元，孩子家长联系服务商退了款。事实上，孩子给游戏充钱的新闻屡见不鲜，退款与否并非“大结局”，对于孩子沉迷游戏现象的反思，才是其中的重点。

在很多家长眼中，游戏与学习从来都是一对死敌。其实客观来讲，这种看法稍有偏颇。学习是学生时代永恒的主题，但学习并不是成长的全部内容。不论是电子游戏还是户外真人游戏，其中的意义不能被片面地否定。

多数游戏源于生活，孩子可以从中获得历史、地理、英语、数学、体育、音乐等多方面的知识；此外，健康科学的游戏在培养孩子逻辑思维、团队合作、交流能力方面不无裨益，寓教于乐的意义就在于此。从这个意义上讲，游戏是孩子成长过程中不可或缺的伙伴。

但是，物极必反，过犹不及。很多孩子在面对游戏时，快乐与沉迷仅一线之隔。此时，家长的态度和教育行为是关键。首先，游戏对于孩子的成长甚为必要，并不是所有的游戏都是洪水猛兽；其次，家长对孩子玩游戏要科学引导。孩子对游戏的认识和态度，首先来自家长的教授，这是决定寓教于乐还是玩物丧志的大前提；最后，家长对孩子的游戏行为要进行科学节制。缺乏自制力是孩子在成长时代这个阶段的特性所决定的，在家庭教育中，让孩子认识到娱乐要有限度，不能过度沉迷。

孩子因沉迷游戏而玩物丧志，家长因游戏影响了孩子而对其口诛笔伐，这样的例子不胜枚举。但是一个孩子用家长手机玩游戏，短时间内就花掉许多钱，要究其原因，起始点恐怕不在孩子握住手机那一刻，而要将时间轴拉长，从家长在教育过程中是否真正教给了孩子正确的价值观、能够正确看待游戏来衡量。

当然，健康科学的游戏有助于孩子成长，但并非所有游戏都“健康”，那些充满暴力等因素的游戏反而会影响孩子的健康成长，所以家长要对游戏有所甄别，社会各界也应加大对游戏的监管力度，为孩子打造一个良好的游戏环境。

（张景阳）