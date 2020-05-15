热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

孩子沉迷游戏，“解药”或许在家长身上

2020年05月15日08:17 来源：科技日报

13岁小学生用家长手机玩游戏，14分钟花掉4万元，孩子家长联系服务商退了款。事实上，孩子给游戏充钱的新闻屡见不鲜，退款与否并非“大结局”，对于孩子沉迷游戏现象的反思，才是其中的重点。

在很多家长眼中，游戏与学习从来都是一对死敌。其实客观来讲，这种看法稍有偏颇。学习是学生时代永恒的主题，但学习并不是成长的全部内容。不论是电子游戏还是户外真人游戏，其中的意义不能被片面地否定。

多数游戏源于生活，孩子可以从中获得历史、地理、英语、数学、体育、音乐等多方面的知识；此外，健康科学的游戏在培养孩子逻辑思维、团队合作、交流能力方面不无裨益，寓教于乐的意义就在于此。从这个意义上讲，游戏是孩子成长过程中不可或缺的伙伴。

但是，物极必反，过犹不及。很多孩子在面对游戏时，快乐与沉迷仅一线之隔。此时，家长的态度和教育行为是关键。首先，游戏对于孩子的成长甚为必要，并不是所有的游戏都是洪水猛兽；其次，家长对孩子玩游戏要科学引导。孩子对游戏的认识和态度，首先来自家长的教授，这是决定寓教于乐还是玩物丧志的大前提；最后，家长对孩子的游戏行为要进行科学节制。缺乏自制力是孩子在成长时代这个阶段的特性所决定的，在家庭教育中，让孩子认识到娱乐要有限度，不能过度沉迷。

孩子因沉迷游戏而玩物丧志，家长因游戏影响了孩子而对其口诛笔伐，这样的例子不胜枚举。但是一个孩子用家长手机玩游戏，短时间内就花掉许多钱，要究其原因，起始点恐怕不在孩子握住手机那一刻，而要将时间轴拉长，从家长在教育过程中是否真正教给了孩子正确的价值观、能够正确看待游戏来衡量。

当然，健康科学的游戏有助于孩子成长，但并非所有游戏都“健康”，那些充满暴力等因素的游戏反而会影响孩子的健康成长，所以家长要对游戏有所甄别，社会各界也应加大对游戏的监管力度，为孩子打造一个良好的游戏环境。

（张景阳）

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn