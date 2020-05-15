澳优乳业与“大头娃娃”撇清关系

“大头娃娃”事件仍在调查中，与涉事公司以及特医奶粉有关的一切备受关注。5月14日，风波持续影响下，澳优乳业一天内从相关涉事企业的股权关系中消失，退出了“倍氨敏”老板肖诗弧控股的美优高乳业（湖南）有限公司。

近日，据报道，湖南郴州永兴县多名患者家长发现自己的孩子身体出现湿疹、体重严重下降、头骨畸形酷似“大头娃娃”等异常情况。调查发现，这些患儿被医院确诊为“佝偻病”，且都食用了一款名为“倍氨敏”的“特医奶粉”。不过，这款“奶粉”实际为一种固体饮料，并不具有特医奶粉资质。

国家市场监管总局对此提出要求，要严查普通食品冒充特殊医学用途配方食品的违法行为。随即，湖南省人民政府迅速响应，责成省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查，将根据调查结果依法从严从重处罚。

快速反应的还有澳优乳业。5月14日上午，北京商报记者从天眼查数据了解到，“大头娃娃”事件中产品“倍氨敏”委托方湖南唯乐可健康产业有限公司的实控人为肖诗弧，同时也是美优高乳业（湖南）有限公司的控股股东。股权关系显示，澳优乳业（中国）有限公司持有美优高乳业（湖南）有限公司30%的股份。

肖诗弧目前是美优高乳业（湖南）有限公司的大股东，兼任董事长。此前，肖诗弧在澳优乳业（中国）有限公司担任过市场总监、副总裁、首席运营官等职位。在百度百科的介绍中，肖诗弧被描述为拥有20年母婴营养从业经验，亚华乳业、澳优乳业公司的创始人之一。

根据官网介绍，美优高乳业（湖南）有限公司为澳优乳业旗下子公司，负责澳优美优高品牌系列婴幼儿奶粉及营养品在中国市场的推广与销售。美优高的业务发展也依赖于澳优乳业。官网显示，美优高奶粉分为荷兰原罐进口系列以及进口奶源中国制造系列，在奶源方面，上述两个系列产品的奶源全部来自澳优乳业奶源地。在奶粉配方方面，美优高旗下产品奶粉配方依托于澳优乳业的质量追溯体系。

美优高官方客服人员告诉北京商报记者，美优高为澳优乳业旗下的子公司。但针对董事长牵涉“大头娃娃”事件对公司是否造成影响等情况，该客服表示会帮忙记录，并转达给相关负责人，截至发稿，尚未收到回复。

5月14日上午，澳优乳业相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，“大头娃娃”事件与澳优乳业没有关系。美优高公司是第三方公司，仅是澳优乳业的经销商，负责运营美优高奶粉品牌。针对未来是否会继续与肖诗弧进行合作，澳优乳业相关负责人表示，“公司将根据经销代理合同的规定，本着合法、从严的原则来处理此事”。

5月14日下午，北京商报记者再次查询天眼查发现，澳优乳业已从“倍氨敏”老板肖诗弧控股的美优高乳业（湖南）有限公司中退出，不再持有该公司30%的股份。

根据股东变更信息，澳优乳业于5月13日不再担任美优高乳业（湖南）有限公司股东。与此同时，美优高乳业（湖南）有限公司的市场主体类型也由有限责任公司（外商投资企业与内资合资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

对此，澳优乳业相关负责人表示，这不是火速作出的决定，公司在去年的股东大会上已经决定不再入股美优高乳业（湖南）有限公司，因疫情影响，工商变更有所滞后。（记者 姚倩）