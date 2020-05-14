华山医院国家紧急医学救援队领队谈“方舱战疫”：院感控制走在最前面

人民网北京5月14日电 （许心怡）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。会上，复旦大学附属华山医院国家紧急医学救援队领队、华山医院副院长马昕表示，医生、护士和患者来到方舱，完全是个陌生的环境，没有任何经验，需要自己不断探索、不断总结经验、不断改进。整个过程中，要求最高是院感控制。

马昕介绍，华山医院所在的武昌方舱医院是洪山体育馆改造的，里面的院感流程来了之后必须要重新设置、排摸，像医院一样设置。“体育馆可能门比较多、通风的地方比较多，但对传染病控制必须要有很好的‘三区两通道’。” 马昕说，另外，有800多位来自全国各地的医护人员，很多也不是传染科出身，很多人在传染病的防控方面、自我防护方面还需要不断培训。而且当地很多工勤人员、勤杂工、保安在这方面完全是一张白纸，对我们来说压力比较大，任何一个人感染了，可能整个团队就瘫痪了，就没有办法开展下一步救治。所以大家来了之后有一个共识，那就是院感控制一定要走在最前面。

“我们的院感团队就像地雷阵的工兵，因为前面有很多的未知，什么地方可能有病毒，什么地方院感防护不到位，都是灾难性的影响。院感团队做了很多标识，把很多的区域都做了流程改建，把这些规则标识全部写下来贴在墙上。” 马昕回忆，对人员的培训也是重中之重，院感团队花了很多精力，对大量的医护人员进行培训，给环卫工人、保安、警察、驻地酒店的工作人员培训，前前后后培训了1500人次，这一切都是为了保证大家的安全。

马昕指出，院感控制在整个过程中一直不能松懈。“院感工作从前到后没敢放松过，因为越到最后越容易松懈，越容易出问题。” 马昕说，非常欣喜的是，到3月10日休舱的时候，武昌方舱医院没有一个医生护士感染、没有一个工勤人员感染，在武汉15家兄弟方舱医院都没有医护人员感染、也没有工勤人员感染，这个工作我们做得非常棒。在此，我想对所有医院的院感团队说一声，感谢你们，你们太棒了，你们是我们的守护神。”