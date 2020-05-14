让“男”丁格尔不再“难”

在刚刚过去的“5·12”国际护士节，《海南日报》报道了三位男护士的故事，带领读者走近他们、读懂他们。“男”丁格尔在各自岗位上发挥着越来越重要的作用，但男护士仍是护理队伍里的“稀缺资源”，需要进一步完善梯队建设与人才储备。

不久前，国务院联防联控机制新闻发布会上公布一组数据，2019年底全国护士总数445万，其中男护士20多万。尽管男护士的人数在逐年增加，就业率亦很可观，但男护士数量仍旧不足，一些护理院校男生比例并不理想，供需存在明显反差。

传统思想的束缚是限制男护士人才队伍壮大的重要因素之一，社会普遍认为女性性格相对温和细腻，更适合护理工作，而男性当护士往往视为前途不大。另一方面，社会对护理行业重视不够，也影响了男性的入职意愿。

打破传统思想的束缚，需要科学的认识。或许，男性较女性而言不够细腻，但在护理岗位，男性的优势也显而易见，比如在体能方面。另外，从个性化护理和保护病人隐私的角度看，护理行业既需要女护士，也少不了男护士，尤其是在重症监护病房、精神病院、生殖专科医院的护理岗位上等。

要吸引更多男性加入护理队伍，需要在供给端进行改革，给予“男”丁格尔更多关爱。如加大人才培养力度，扩大院校招生规模；逐步提高待遇，畅通晋升渠道；特别是要改变就业偏见，去除“有色眼镜”。

三分治疗，七分护理。一所医院医疗水平的提升，包括护理水平的提升，“男”丁格尔是医院提升护理水平的一股新生力量，理应得到重视。