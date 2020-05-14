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为什么甲减症状出现反复？专家：复查甲状腺功能是关键

2020年05月14日09:29 来源：新华网

新华社北京5月12日电（记者陈聪、屈婷）老觉得疲惫乏力、贪睡嗜睡，被朋友们笑称得了“懒癌”，自己也觉得浑身不舒服，怎么睡都睡不醒。专家提醒，出现不明原因的“懒、胖、弱”症状，当心“甲减”作怪。

甲减，即甲状腺功能减退症，其一大特点，就是症状的隐匿性。浙江省人民医院内分泌科主任医师武晓泓说，甲减比甲亢更为常见，但因症状隐蔽，近98%的患者不知道自己患病。甲减男女都可患病，但有“重女轻男”的倾向，“懒、胖、弱”是其典型表现：“懒”是指无精打采、懒洋洋、容易困倦、不愿意活动；“胖”是指出现体重增加、颜面四肢水肿；“弱”就是乏力、体力不支、畏寒怕冷。

专家建议，出现上述症状后，应及时去医院检查，以免延误治疗，更不要乱吃保健品。

然而，在药物治疗期间，有的患者身上出现了新的问题：之前一直吃左甲状腺素都挺好，最近有时头疼、心慌、出虚汗，是不是用药时间长了，出副作用了？也有的患者发现症状缓解之后又出现反复，常感觉疲劳，自己加了药也没见好，这是怎么回事？

武晓泓说，临床上甲减治疗中的患者会出现多种症状，如心悸、乏力等，很多患者觉得是药物的副作用，甚至有的患者怀疑自己吃了假药。但单凭这些症状不能判断是不是跟服药有关系，必须通过复查甲状腺功能来明确。

武晓泓说：“临床上不乏自我感觉心悸但复查指标显示仍然激素缺乏，或者自我感觉乏力但复查指标显示激素过量的情况。患者根据自己的主观感受判断服药不足或过量，进而自行对服用剂量进行增减，这十分危险。”

对于复查时间，武晓泓说，复查最好安排在左甲状腺素剂量稳定服用2周后进行，这时的血液复查结果才能真实反映服用剂量与身体需求量的关系，进而指导剂量调整。

(责编：李轶群、许晓华)


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