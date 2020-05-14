出汗也有学问？中医教你认识9种异常出汗

夏天到了，气温一天天升高，我们开始爱出汗了，尤其是胖的人，动不动就出汗。很多人说出汗是好事，可以排毒，也有人说出汗是“虚”的表现，针对这个每个人都会遇到的问题，到底怎么认识呢？

中医认为汗为心之液，人体津液，随着阳气推动、阳气蒸迫，就从身体里出来了生成汗液，《素问·阴阳别论》说：“阳加于阴谓之汗。”就是这个意思。正常的出汗是人体的生理现象，属于人的适应性反应，比如在天气炎热、穿衣过厚、饮用热汤、情绪激动、劳动奔走等情况下，出汗量较正常增加，但出汗的量一般不会太多，大多为一时性的。若排除上述外界环境因素影响，在头面、颈胸、四肢、全身出汗超出正常者，就是异常出汗，称为“汗证”。

下面就来举几个异常出汗的例子，方便大家更好地认识：

1.自汗：不论早晚，是否活动，也不受天气冷热等因素的影响，时不时就出汗，活动的时候尤其明显，休息之后缓解不明显。

2.盗汗：熟睡时出汗，醒来出汗就停止，常常醒来后发现皮肤湿润有汗珠，或床单、衣服汗湿。

3.黄汗：出的汗为黄色，容易沾染衣服，以腋窝处最为明显。黄汗可见于患黄疸病的病人，也可见于无明显黄疸的患者。

4.头汗：出汗部位在颈部以上，以头面部为主，常不自主出汗。

5.额汗：不论气温高低，只有额头出汗。

6.半身汗：出汗只在身体一侧，多见于肌肉萎缩、中风及截瘫病人，汗出常见于健侧，无汗的半身常是病变的部位。

7.手足心汗：手心、足底常常出汗。

8.胸汗：胸前出汗。

9.阴汗：前阴处常有湿汗，严重时大腿根部内侧也潮湿。

汗证是人体阴阳失调、肌表腠理开合功能异常而导致的汗液排泄失常，病因多为体虚又感染风寒、大病初愈身体虚弱、思虑忧愁过度、情绪不好、偏好进食辛辣食物等，症状严重的时可能困扰我们的日常生活。

那么针对异常出汗，我们有以下建议：

1.加强锻炼，增强体质，少食辛辣上火食物，切勿饮酒，适量增加高蛋白质食物增加免疫力，避免思虑过度，保持心情愉悦，注意劳逸结合。

2.被褥、铺板、睡衣等，应经常拆洗或晾晒，保持干燥，并应经常洗澡，以减少汗液对皮肤的刺激。出汗之后应及时擦干汗液，更换内衣，避免受凉感冒。

3.个人体质不同，出汗原因也不尽相同，千万不能盲目瞎对照，更不能囿于“自汗属阳虚，盗汗属阴虚”之说，胡乱进补食物或药物，最好因人施药、因人施膳。

4.甲亢、糖尿病、低血糖、肢端肥大症、嗜铬细胞瘤等疾病可导致继发性多汗，及时就医针对病因治疗，效果较好。

本文由武汉市第一医院老年病科吴艳霞主任进行科学性把关。