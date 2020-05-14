“信息疫情”充斥着傲慢与偏见

新冠肺炎疫情席卷全球之际，一场针对中国的“信息疫情”也如猛虎般扑来。

“中国黑客试图通过非法手段获取美国新冠病毒疫苗相关信息”“中国初期隐瞒疫情严重性”“中国数据不透明”……美国部分政客和媒体对中国的疯狂指责“连绵不绝”，要么“旧瓶装新酒”，要么“推陈出新”，真可谓“欲加之罪何患无辞”。

针对无理指控，中国有理有节，逐条摆事实列数据；享有盛名的科研机构、科学家和专业刊物冷静分析，得出客观结论；世卫组织等国际机构与知名人士仗义执言，力挺中国。但是，“信息疫情”仍然一波接一波，为什么？

对于不停“炮制”谣言的蓬佩奥、纳瓦罗等美国政客而言，“甩锅”中国的诱惑太大：把水搅浑，推卸抗疫不力的责任，转移国内公众的视线，同时还符合“美国优先”的政治正确。针对中国的“信息疫情”，无疑是别有用心、借机炒作的“政治病毒”，如同一面照妖镜，照出了美国和西方社会对中国的傲慢与偏见。对于这部分人，摆再多的事实，讲再多的道理，显然都不会有什么效果。

令人遗憾的是，这些谣言得以流行，甚至获得了有些国家部分人的认可。这背后，是对中国的偏见。人们往往会选择相信自己愿意相信的东西。长期以来，西方媒体与政客早已习惯了带着“有色眼镜”看中国，而那些有关中国的负面新闻却正是一些人获取中国相关信息的主要渠道。习惯了中国负面形象的人，无疑成为这一波针对中国的“信息疫情”的天然支持者。

当然，或许有些事情真的超出了他们的理解范围。比如，他们不明白，为什么美欧诸多发达国家的确诊病例和死亡人数远远高于中国。因为他们不知道，中国早已不是他们印象中那个医疗落后、环境不佳的国家。他们不明白，为什么同样是居家隔离，中国就能取得那么好的防控效果。因为他们不知道，中国14亿人真正实现了自觉居家。为了防控大局，没有人抱怨，更没有人上街抗议。而这各种各样的“不明白”，都源于他们对真实的中国完全不了解。

只有让世界看到一个真实、立体、全面的中国，谣言才无立足之地。而这无疑是一个长期的过程。

近年来，随着中国日益走近国际舞台中央，针对中国的敌意开始在美国社会扩散。新冠肺炎疫情期间，对中国的疯狂攻击正是这种敌意的一次集中体现。可以肯定的是，这种敌意不会轻易消散。

中国必须提高警惕。接下来，中国对新冠肺炎疫情的防控进入常态化。显然，抗击“信息疫情”也需要常态化。