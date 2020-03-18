对于许多抗疫英雄来说，新冠肺炎疫情无疑是一场战斗。但对于我们更多的人来说，这场疫情更像是一个课堂。

这是一堂卫生教育课。疫情发生以后，很多人开始反思自己的卫生习惯，勤洗手、不吃野生动物、聚餐时使用公筷公勺等习惯将会变得更自觉，公共卫生意识也得到显著提高，这令人欣喜。

这是一堂道德教育课。疫情是一面镜子，可以照出人性百态、善恶美丑。一些人对不出门、少聚会的劝告置若罔闻，逆道而行；一些人对正常的关卡检查极力不配合、不遵守，甚至与工作人员顶撞冲突；一些人对自己的病情隐瞒不报，继续出门聚会，发烧了也不去医院，使疫情复杂化……疫情无疑是一堂道德教育课，让我们更加反思自己的道德行为。

这是一堂爱国教育课。疫情期间，全国人民团结一心，众志成城，中国力量、中国速度、中国精神感染着每一个人，让我们更加热爱自己的祖国，珍惜自己的家园。

新冠肺炎疫情是一堂全民教育课，这堂课带给我们的教育意义是那么残酷，又是那么宝贵。