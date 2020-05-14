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孙春兰在黑龙江调研强调排查漏洞补齐短板

完善和落实常态化防控措施

2020年05月14日08:29 来源：人民网－人民日报

新华社哈尔滨5月13日电  中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰11日至13日在黑龙江省调研时强调，习近平总书记对黑龙江人民群众生命安全和身体健康十分关心，要求抓紧补齐疫情防控的漏洞和短板。李克强总理专门批示要求针对地方的实际困难和需要加大防控支持。我们要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署要求，外防输入、内防反弹，慎终如始抓好常态化防控工作，巩固防控成果，决不能前功尽弃。

孙春兰来到牡丹江、绥芬河、哈尔滨定点医院、方舱医院、疾控中心、隔离观察点、口岸、社区，实地考察患者救治、院感防控、现场流调、核酸检测等情况，详细了解口岸防控、隔离观察、社区管理等工作，强调要落细落实各项防控措施，消除防控盲点死角，坚决打好外防输入、内防反弹这场硬仗。

孙春兰在哈尔滨召开座谈会，听取黑龙江省和国家医疗专家组汇报，并视频连线了解吉林省及黑龙江省部分地市防控工作情况。她强调，要全面压实各方面、各环节责任，落实“四早”要求，抓好源头防控，提升检测和流调能力，做到发现疫情2小时报告、12小时完成核酸检测、24小时完成流调。集中调配全省医疗资源，坚持中西医结合，研究新冠病毒亚型特点，完善诊疗方案。加大院感防控力度，强化专业培训和安全防护，防止交叉感染。加强社区、学校等重点场所及人群防控，做到排查、管控、监督、宣传、管理到位。统筹做好方舱医院、定点医院、检疫设施、医用物资等应急救治准备，确保关键时刻调得出、用得上。

5月12日是国际护士节，孙春兰来到当地医疗机构看望慰问护理人员，向全国护理工作者致以节日问候。她指出，护理队伍建设是卫生健康事业的基础性工作。习近平总书记非常关心广大护士，专门作出重要指示，充分肯定护理工作者在抗击疫情中作出的重要贡献，对关心爱护护士、加强队伍建设提出明确要求。各地各部门要认真落实党中央、国务院关爱护士的各项政策，激励广大护理工作者敬佑生命、护佑患者，为建设健康中国、保障人民生命安全和身体健康再立新功。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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