韩国力寻首都夜店近2000名“失联客”

新华社电 由于关联首都首尔夜店区梨泰院的新冠病例不断增加，韩国政府12日动员各界力量，寻找近2000名“失联”的夜店顾客。

韩联社报道，首尔市尝试逐一确认4月24日至5月6日期间去过梨泰院5家夜店的5517人。其中，通过电话完成调查2405人，向不接电话的1130人发送短信；对其余1982名联系不上的夜店顾客，防疫部门正借助筛查移动通信基站使用信息和信用卡刷卡明细加以确认，警方已调取监控录像配合追踪。

另外，警方在全国范围组建快速反应体系，将出动8000多名警力追踪关联梨泰院病例的密切接触者。

一名居住在京畿道龙仁市的29岁韩国籍男子6日确诊感染新冠病毒。他1日深夜至2日凌晨先后前往梨泰院多家夜店。梨泰院同一时段据信有超过1500名顾客。

首尔市政府已下令暂时关闭夜店和酒吧等娱乐场所。韩国疾病管理本部12日发布的数据显示，截至当天中午，全国关联梨泰院夜店的病例达102例。

首尔市长朴元淳说，针对梨泰院聚集性感染病例，7272人已接受病毒检测，包括夜店顾客的家人和同事。除去过5家夜店的5517人，警方还掌握一份相应时段使用过梨泰院一带通信基站的名单，共10905人。警方已给这些人发短信，要求他们接受病毒检测。

防疫部门呼吁相关人员尽快主动接受检测，承诺严格保护他们的个人信息，同时考虑处罚违反防疫规定营业的夜店等娱乐场所。

朴元淳担忧，随着一名去过梨泰院另一家夜店的20岁男子病毒检测结果呈阳性，这次聚集性病例可能不仅限于先前锁定的那几家夜店。