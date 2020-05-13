首尔发生集体感染事件 韩国学校线下复课再延一周

据韩联社报道，原本疫情有所缓解的韩国，5月6日宣布进入防疫和生活并行的新阶段后，就暴发了首尔梨泰院夜店集体感染事件。截至12日中午12时，相关确诊病例已增至102例，仅首尔就有64例。

韩国教育部副部长朴栢范11日在记者会上宣布，因首尔梨泰院夜店集体感染情况，将各级学校的线下复课时间一律推迟一周。

这意味着，原定13日复课的高三学生将于20日返校，其他年级将在27日以后陆续复课。具体来说，高二、初三、小学一二年级和幼儿园定于27日线下复课；高一、初二、小学三四年级6月3日复课；初一和小学五六年级6月8日复课。

据了解，此次集体感染事件的已知源头，是住在京畿道龙仁市的一名29岁男性。5月1日恰逢韩国连休，当天晚上，该男子在逛夜店期间没戴口罩。之后在5月6日，该男子被确诊，造成身边多人感染，还引发二次感染。

首尔市长朴元淳11日在接受采访时表示，市政府已经确认了5517名曾去过梨泰院夜店人员的姓名，并与其中2405人取得了联系，在设法联系上的人员中，还包括28名外国人。

首尔市已经颁布了行政命令，从即时起，酒吧、夜总会等所有娱乐设施，禁止人员聚集；相关设施应停止营业，如果违反，将受到严厉处罚。

北京商报综合报道