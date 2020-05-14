“大头娃娃”再敲儿童食品安全警钟

5月12日，湖南郴州永兴县针对母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售一事展开调查。此前有婴幼儿家长反映，孩子营养不良被诊断为佝偻病，有的甚至出现“大头娃娃”特征。家长们称他们在永兴爱婴坊母婴店购买过“倍氨敏”蛋白固体饮料，该店店员称“倍氨敏”“等同”于婴幼儿奶粉。5月13日晚，市场监管总局发文，要求湖南省市场监管部门严查普通食品冒充特殊医学用途配方食品的违法行为。

近几年，假“特医奶粉”事件也屡有发生，不仅多家企业涉案，参与推荐无资质“特医奶粉”的医生也不在少数。去年12月，同样在湖南郴州，也出现了相似的案件。今年3月，当地十几位家长在“问政湖南”上发表联名信反映类似问题，要求政府给予严惩。

如今又现“大头娃娃”，从时间线来看，这种对儿童身体构成严重危害的现象，在当地很可能存在已久，一直没有得到解决。类似事件频发，与“特医奶粉”的高利润不无关系，奶粉和“医”沾上边，价格就会倍增。媒体曾就利润展开调查，发现目前市面上在售的“特医奶粉”的零售价格普遍在300元以上，且规格仅有400克左右，如果折合成单位售价，相当于2罐超高端婴幼儿配方奶粉的价格。

“特医奶粉”属于特医食品，而特医食品为部分患者所必需，比如糖尿病、消化吸收障碍、代谢紊乱等患者都需要特医食品。就“特医奶粉”而言，对奶粉过敏、有特殊营养需求的患儿越来越多，他们需要“特医奶粉”提供营养或辅助治疗。据中国营养保健食品协会统计，全球每年特医食品的消费总额为560亿元-640亿元，市场规模以每年6%的速度递增。这么大的市场，这么好赚的钱，市面上的合法产品又很缺乏，就会有人铤而走险，把“特医奶粉”当成赚钱工具。

从有关报道可知，上述事件中，商家推销“倍氨敏”奶粉时可能存在故意误导行为，利用虚假宣传材料推荐患儿家属购买。监管部门理当对此深入调查，查清商家是否存在诱导消费者的情形。即便不存在该情形，由于损害结果已经发生，也须查清这一损害结果与婴儿所食用的食品是否存在实际的关联。监管部门还应查清，“倍氨敏”奶粉在食品生产标准、食品配方等方面是否存在问题。

人们对于“大头娃娃”印象十分深刻，是因为十几年前安徽阜阳等地发生“大头娃娃”事件，大量婴幼儿食用劣质奶粉后出现营养不良综合征，其恶劣影响恐怕至今仍未完全消除。现在的父母在十几年前或许还小，但对此仍然记忆深刻，说明关系儿童食品安全事件，往往能引发社会的广泛关注，并造成十分恶劣的社会影响。

现在出现的同类案件，已不能用过去的标准来衡量其影响与危害，因为生活条件日益改善，民众对于食品安全也更加关注，包括消费者和经营者在内的广大民众的健康素养也得到大幅提升，且过去的教训仍历历在目。在此背景之下仍然出现“大头娃娃”，其性质就会显得更加恶劣，理当依法严加惩处，方能避免类似事件再次发生，切实维护下一代人的生命健康安全。