最怕不能上“战场” 他在新冠这场战疫中赢了

4月9日，在圆满完成武汉抗疫任务回到自贡后，自贡市第三人民医院重症医学科护师蒲洪亮住进医院接受了胆结石手术。“在前线，我最怕胆结石发作不能上‘战场’。”蒲洪亮说现在任务完成了，终于可以安心接受手术了。

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，湖北武汉疫情严峻急需医护人员支援，蒲洪亮放弃1月28日约定的胆结石手术时间，带领24名自贡市医疗队员逆行武汉，在武汉市红十字会医院连续奋战53天。

因其出色表现，在国家卫生健康委等3 部门印发的《关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定》中，蒲洪亮获得“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号。

义无反顾 勇敢逆行

1月10日，武汉新型冠状病毒肺炎疫情“疑似患者”激增；1月24日，湖北七地加强防控措施......自疫情暴发后，蒲洪亮时刻关注前线情况。当医院下达驰援任务时，他毫不犹豫报了名，成为自贡市首支驰援湖北医疗队队长。

1月28日大年初四，原本是他约定好的胆结石手术时间。但他却在这一天带队出征湖北。

夜以继日 全力以赴

抵达武汉后，蒲洪亮和所在的自贡医疗队被分配到武汉市红十字会医院的重症病房。因驰援的护理人员大多是呼吸专业和感染性疾病专业，在重症护理操作以及仪器使用上，蒲洪亮展示出了专业优势。作为队长、男护士，他不仅担负着重症监护病区感染风险最高且技术难度较高的护理操作，还主动承担了氧气罐搬运，危重症患者翻身、大小便清理等重体力活，并且值夜班的次数也很多。

在到武汉的一个多月的时间里，蒲洪亮有了一个响亮的外号——“蒲一针”。在重症监护病区，患者往往病程较长，长时间的输液造成大部分患者血管穿刺条件较差，有位65 岁的患者因为肥胖和血管弹性差，穿刺很是困难，导致老人常常是一到输液就情绪紧张。了解到这一情况后，蒲洪亮悉心安抚，利用在重症监护室积累下的经验一针完成穿刺，大大减少了患者的痛苦。

使命在肩 身负重任

作为自贡市第一批驰援湖北医疗队的队长，蒲洪亮带领队员们日夜奋战在抗疫救治的最前线。多次连续上班、为队员顶班、值夜班，主动承担病区里最危险的操作，如协助插管护理、危重患者抢救；主动承担较为复杂的护理技术操作，如人工肺使用、血液净化等，在抗疫救治患者的生死线上，他总是冲在前，担当排头兵。

除了完成一线医务人员的日常工作外，蒲洪亮还承担着许多队务工作。他每天了解队员们的身体情况、生活所需及思想状况，反复叮嘱队员们注意防护，严密观察自己的身体情况。他还负责培训队员，帮助队员进行心理疏导，开设防护安全网络课，克服重重困难，确保医疗队始终保持旺盛的战斗力。队员们都说他是队里最忙的人，他总笑着说比起患者的生命做这些琐事不值一提。

舍生忘我 绝不妥协

2 月5 日凌晨，原本约好的胆结石手术因疫情延后后，胆结石带来的剧烈疼痛将蒲洪亮从睡梦中惊醒，腹痛难忍时，他拿出备好的抗生素服下，咬着牙撑了4 个小时，疼痛才渐渐退去。蒲洪亮在日记里写道：“作为儿子的榜样，我不能妥协；作为一线医务人员，我不能妥协；作为市医疗队队长，我不能妥协；作为入党积极分子，我更不能妥协。我必须挺过去，与我亲爱的战友们并肩作战。”

清晨醒来后，蒲洪亮感觉身体轻松了许多。“最怕自己因为生病不能上‘战场’，一切就像一场梦，我依旧可以和我亲爱的战友们并肩作战，这感觉真好！”正如蒲洪亮在日记中写到。天亮后，他又和队友们开始了一天的救助工作。

“我所做的都是应该的，这是我的责任，也是我的初心，作为一名护士，我做的还不够。”当得知自己被评选为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”时，蒲洪亮深感意外。他表示只有国家和人民有需要，他一定召之即来、来之能战、战之能胜！ （自贡市第三人民医院供稿）