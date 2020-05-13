武汉“清零”多日后突增确诊病例追踪

▲ 按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，经组织专家评估，武汉市东西湖区风险等级由低风险调整为中风险。因封控管理不力，中共东西湖区委决定，免去张宇新中共东西湖区委长青街工委书记、委员职务。

▲ 武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部计划在全市开展全员新冠病毒核酸筛查，老旧小区、居民密集小区和流动人口集中区域将作为排查重点，排查范围包括辖区常住居民和流动人口。目前，相关部门正在征求意见，制定相关方案。

武汉新冠肺炎确诊病例“清零”一个多月后，近日突增6名确诊病例。

4月4日至5月8日，武汉一直保持确诊病例零新增。但武汉市近来接连通报，当地东西湖区长青街三民小区出现10例无症状感染者，其中6人转为新冠肺炎确诊病例。为此，东西湖区调整为中风险等级。因封控管理不力，长青街工委书记被免职。

6例确诊病例所涉及的老旧小区疫情防控以及无症状感染者问题令人关注。

两天确诊6例，小区实行全封闭硬隔离

“小区两天出现6例确诊病例，肯定担心啊。”11日下午，三民小区5栋4单元的居民老郭行色匆匆，在小区爱心菜售卖点买了四五斤蔬菜。“这些菜够我们老两口吃几天了，非常时期能不出门就不出门。”

4月底以来，三民小区先后检测发现10例无症状感染者。其中，5月9日有1例转为确诊，5月10日有5例转为确诊。

按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，经组织专家评估，武汉市东西湖区风险等级由低风险调整为中风险。因封控管理不力，中共东西湖区委决定，免去张宇新中共东西湖区委长青街工委书记、委员职务。

从5月9日开始，三民小区实行全封闭硬隔离：全面暂停小区居民购物、体育锻炼等聚集性活动，对小区外道路和商铺实行全面消杀，禁止小区周围1公里范围内餐饮门店开设堂食……

武汉市东西湖区有关负责人说，5月9日以来，东西湖区成立了由区委书记和区长负总责的长青街三民小区疫情防控工作专班，确保患者应治尽治、流调应调尽调。同时，开展拉网式大排查，对与10名病例有关联的139名重点人群和密接者应隔尽隔。加强对三民小区居民的症状监测，有发热、干咳等症状者第一时间由社区工作人员送至区人民医院发热门诊就诊，确保应控尽控。

记者11日在三民小区走访发现，小区防控措施重新收紧。主要出入口都被封闭，只留了东南门可以通行。门口10余名社区干部、民警、志愿者值守。几位居民戴着口罩站在小区门口行车道隔栏前等待领取快递。在现场维持秩序的志愿者告诉记者，目前，小区居民只有在做好身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴的基础上才能进入，而且“只进不出”。

病例有交集，居住小区老旧曾有多名确诊病例

长青街办事处主任徐桂娣说，确诊的6个病例都居住在三民小区的平房区。目前，平房和相邻楼栋的100多人全部隔离，这一区域也已封闭，每天都有专业人士进行消杀。

有关部门初步调查发现，6个确诊病例存在明显交集。

高某某是首先被确诊的病例。据武汉市卫健委5月10日通报，89岁的三民小区居民高某某，曾于3月17日出现发热、发冷等症状，在家吃药10天后症状消失，未就医，4月15日出现食欲不佳、精神不佳症状。5月7日核酸检测结果显示为阳性，血清抗体显示IgG阳性。5月9日复查抗体结果为阳性，被认定为新冠肺炎确诊病例。

高某某之后的5个病例，均是与其有交集或者密切接触的人。高某某与王某某、张某某与袁某某均为夫妻关系；李某某、陈某某与前述4名病例均有接触史。这几个确诊病例，有的是隔墙邻居，有的住房相距仅十余米。

专家排查分析认为，高某某的病因应主要来源于既往社区感染。

徐桂娣告诉记者，三民小区是一个老旧小区，小区内平房、楼房交错，有相当一部分居民是外地租户，人员流动性大，曾发现20个确诊病例。

据东西湖区卫生健康局局长李平介绍，6名确诊病例均居住在平房内，房子被前后高楼挡住，很难见到阳光，长期潮湿不透风，病菌容易滋生传播。此外，新冠病毒生存能力很强，疾控人员在对确诊患者张某某和陈某某家中地板、卫生间、马桶两次消杀后，仍检测到少量活体新冠病毒。

另外，“年龄较大、患有基础性疾病，加之防护不足容易被感染。”李平说，此次确诊的6个病例中，有4例年龄超过70岁，最大的89岁。

有专家指出，新冠肺炎患者康复，主要依赖于患者的免疫力、抵抗力。如果年纪大、免疫力低下，病毒完全清除需要很长时间，而且可能会出现病情反复。

李平说，确诊的4位老人在疫情严重期间没有出门，但在形势逐步好转后，有的开始外出走动，与人交往，不过可能没有规范佩戴口罩。

武汉拟开展全员核酸筛查，查找防控薄弱环节

武汉连续两天出现新冠肺炎新增确诊病例，且来自同一小区，再次敲响疫情防控警钟。

徐桂娣说，“以前是一天两次以上消杀，现在改为一天多次消杀。”为保障居民日常生活需要，小区每天会面向居民组织配送爱心菜，免费提供预防用中医药汤剂。从9日以来，已分批对三民小区2000余名居民进行了核酸检测，检测结果正陆续反馈。

三民小区检测发现多名无症状感染者的情况令人关注。湖北省卫健委最新通报，5月11日，全省尚在医学观察的无症状感染者有606例。

武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇等专家认为，医学界对无症状感染者病情发展和病毒传播的规律尚未完全掌握，疫情防控仍不能松懈。

李平等疫情防控人员提出，只要发现一起无症状感染者，就要迅速组织流调，查找传染源，快速切断传播途径，防止疫情扩散。

记者最新了解到，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部计划在全市开展全员新冠病毒核酸筛查，老旧小区、居民密集小区和流动人口集中区域将作为排查重点，排查范围包括辖区常住居民和流动人口。目前，相关部门正在征求意见，制定相关方案。

以东西湖区为例，目前已对三民小区及其附近范围的2万多人进行了核酸检测。下一步，区里计划在全区范围内彻底查找防控薄弱环节和盲区死角，加强复工复产复学人员、境外返汉人员检测工作。

武汉疫情防控人员提出，必须进一步压实辖区、行业、单位、个人等全社会的防控责任。同时，加强群众爱国卫生科普教育，广泛开展爱国卫生运动，净化市民居住环境。（新华社记者 王自宸 廖君）