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对自己健康负责，就心安了

2020年05月13日08:49 来源：中国妇女报

我打HPV疫苗已是两年前的事了。我本以为自己当初是很淡定完成了这件大事，通过查询微信聊天记录才想起来，我也是经历了长达几个月的犹豫和筹备才做出的选择。

最早的一条聊天记录是2018年1月2日。那天，我在朋友圈发现一个同学透露她到香港打HPV疫苗的消息后，便迅速给她发出了咨询微信。其实在那之前，我国内地二价和四价HPV进口疫苗已相继获批，四价正在等待上市。自然顺产了两个孩子的我，宫颈略有创伤，而且宫颈癌是我国女性第二大常见癌症，且越来越呈现年轻化……这些实际情况时常敲打着我，让我对尽早注射疫苗蠢蠢欲动。

HPV疫苗，价数越多可预防的病毒类型也越多，保护效力更高。我当时的顾虑就是：在内地打四价HPV疫苗？还是去香港打九价的？或是再等等内地九价HPV疫苗的落地？

“我去香港打的九价，需要提前预约，共3针，隔几个月去一次，一共4000多元，现在货源比较紧张……”对于我的追问，同学均详细作答。之后，她给了我两个可以预约的微信号，我联系后回复是“目前没有新增名额，建议不定期来咨询”；另一个回复是“有货，三针要12000元。”

这样的回复让我断然打消了本来就含糊的选择——去香港打疫苗。但对于是“打四价”还是“等九价”的问题，我依然犹豫着。

就在此时，北京市疾控中心发布消息称，目前已完成四价宫颈癌疫苗的招标、采购及供货准备工作；国家药监局批准了九价HPV进口疫苗上市，但适用年龄是16~26岁。几位业内朋友给我的建议也达成共识：如果没有高危家族遗传基因，打四价HPV疫苗就可以了。

困扰我多日的问题终于获解。四价适用年龄是20~45岁，年龄不等人，我不再观望，择日便驱车前往离家最近的社区卫生中心。没想到的是，犹豫了许久的事情，却突然变得那么容易：询问基本情况，交第一针的钱（800元出头），开打！

坐在护士面前，我突然觉得有点心慌。护士拆开疫苗的包装，把一张超大说明书递给我说：“这个可以看看。”看到我茫然的表情，护士又友善地说：“和普通疫苗副作用差不多，一般都没事。我们科室的人都打了。”

直到护士说出“我们都打了”这句话，我的心才彻底释然，这足以说明我的选择是对的。“稍微有点疼啊。”用消毒棉签涂抹我的胳膊时，护士提醒我说。确实，比一般的针要疼些。

回到家，我在朋友圈展示了这张疫苗说明书，并配文：这是我见过的最长药品说明书。随后，留言扑面而来：在哪里打的？多少钱？打完有反应吗？这是几价的……还有一位医生朋友也留言说，“我也打了。虽然我们已过了打疫苗的最佳年龄，但打总比不打要好，至少自己心里可以获得一份安慰和踏实。”

正如这位朋友所言，已步入中年的我们，打与不打HPV疫苗到底有多大差别，其实不得而知。但我觉得，做到尽可能对自己健康负责，也就心安了。（富东燕）

(责编：许心怡、许晓华)


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