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疫情防控要“坚持再坚持”

刘  学

2020年04月13日08:25 来源：人民网－人民日报

防疫期间，在社区，佩戴口罩、测量体温是进出的基本要求；逛公园，网上购票、扫码入园等无接触方式的推出，降低了近距离传染风险；去上班，返岗员工“一人一档”，实行健康管理……时下，各地持续抓好疫情防控常态化工作，这既让老百姓感到安心，也不断巩固和拓展着疫情防控成效。

当前我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，不稳定不确定因素显著增多，外防输入、内防反弹防控工作决不能放松。当此之际，如果“一篙松劲”，就很可能导致前功尽弃。因此，越是在这个时候，越要“咬定青山不放松”，越要做到慎终如始、坚持到底。

形势决定任务。我们要按照习近平总书记的要求，对疫情防控“强调再强调、坚持再坚持”，决不图一时省事给病毒以可乘之机，决不放松警惕让防控出现薄弱环节，切实把各项防控工作抓紧抓实抓细。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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