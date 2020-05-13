国家卫健委：5月12日新增确诊病例7例 其中6例为在吉林的本土病例

人民网北京5月13日电（董童）国家卫生健康委于13日在官网发布的《截至5月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，其中6例为本土病例（均在吉林），1例为境外输入病例（在上海）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在吉林）。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者455人。境外输入现有确诊病例64例（含重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1628例，无死亡病例。

情况显示，截至5月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例104例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例78189例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82926例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者737901人，尚在医学观察的密切接触者5317人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察18例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者750例（境外输入37例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1532例。其中，香港特别行政区1047例（出院991例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院42例），台湾地区440例（出院372例，死亡7例）。