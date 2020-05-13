北京海淀严查学校食堂 分餐菜品确保60℃

全市初三学生已经重返校园上课，为保障复课师生的饮食安全，自5月11日起，海淀区市场监督管理局将用两周时间，对辖区内全部27个初三开学校区及用餐配送单位开展全面检查，同时覆盖学校周边200米范围内营业中的食品经营单位。

5月11日上午，北京青年报记者跟随海淀区市场监督管理局执法队员来到北京二十中学新都校区，按要求出示健康码，并完成体温检测、健康登记、手部消毒等程序后，才能进入校门。据该校学生发展中心主任蒋立鹤介绍，学校共有92名初三返校学生，分为4个班级。现在每个班单独占用教学楼的一个楼层。从教室到食堂，各班都有专门的路线，互不交叉。来到食堂门口，需再次测温后才能进入。

“疫情防控期间，我们提前把饭菜分装到一次性餐盒里，学生直接领取，减少排队等待的时间。”食堂工作人员介绍，原本可以坐4个人的餐桌，目前仅允许坐一名学生。桌旁立着一块温馨提示牌：保持距离，避免飞沫传播。执法队员进入后厨时已是上午11时许，师生们的午餐基本配齐，菜花鸡肉片、鹌鹑蛋红烧肉、果仁菠菜等菜品已盛放到保温容器内。

执法队员取出容器中间部分的食物样品，测量其温度。“今天的检查重点是实际操作过程是否符合食品安全要求，包括加工过程是否做到生熟严格分开、熟食容器是否消毒并保持清洁、备餐分餐过程时间温度是否规范等。”餐饮监管科执法人员施晓通介绍，按照要求，分餐以前菜品中间温度要保持在60℃以上，避免细菌繁殖。检测结果显示，该食堂符合要求。

据了解，海淀区市场监督管理局将在两周内，对辖区内全部27个初三开学校区、用餐配送单位、学校周边200米范围内营业中的食品经营单位开展全面检查。其中，针对学校周边复工的餐饮店、超市、小食零售店，重点检查证照、进货渠道、索证发票、食品标签等内容，督促商户严格落实各项疫情防控措施。同时，严查经营过期变质等不符合食品安全标准的食品。（记者 王斌）