学生回归，学校食堂迎检查

昨天，海淀区市场监督管理局的工作人员来到北京二十中学新都校区，对学校食堂后厨和餐厅开展现场监督检查，确保就餐安全。

打开不锈钢盖子，鹌鹑蛋红烧肉的香味扑鼻而来，厨师拿着大饭勺从中间将菜盆里的菜分开露出中间部分，市场监管局工作人员手持测温计靠近，温度70℃，达标。“分餐前，要求菜品温度在60℃以上，细菌存活的可能性就很小了。”检查人员解释。

迎接初三学生返校，北京二十中学新都校区做好准备，尤其是食堂。返校的初三学生共4个班，从教学楼到食堂，设计了四条通道，每个班走一条通道，分区域就餐。原来的礼堂也被改为临时就餐区。初三四个班共92名同学，一人一桌就餐，彼此间隔距离在1.5米以上。

餐桌上，备有餐巾纸、消毒纸巾等，温馨提示的主题也从节约粮食变成防止飞沫。学生就餐前，要先摘下口罩，放在餐巾纸上，再用消毒纸巾给双手消毒，才能吃饭。餐食也以盒饭的形式提供。午餐时，食堂师傅将餐分盒装好后，学生在取餐窗口领走，回到座位上就餐。

“全区初三开学的27个校区，已经在5月6日到8日完成了开学前预评估检查，各食堂都已经做好供餐准备，今天我们重点要检查实际操作过程是否符合食品安全要求。”海淀区市场监督管理局餐饮科相关负责人表示。检查结束，北京二十中学全部合格。

为迎接初三开学，海淀区市场监督管理局还对辖区内的为开学学校供餐的集体用餐配送单位及已开学学校周边200米范围内营业中的食品经营单位进行了全面检查。（记者 于丽爽）