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维生素D缺乏与新冠肺炎病亡率或存强相关性

2020年05月13日07:36 来源：科技日报

据物理学家组织网8日报道，在研究了全球新冠肺炎大流行的数据后，科学家发现，严重缺乏维生素D与新冠肺炎死亡之间存在着强烈的相关性。与那些受疫情影响较小的国家相比，意大利、西班牙和英国等新冠肺炎病亡率高的国家，患者维生素D水平普遍较低。

由美国西北大学牵头的研究小组对来自中国、法国、德国、意大利、伊朗、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的医院和诊所的数据进行统计分析，得出了上述结论。

在开展此项研究之前，由瓦迪姆·巴克曼领导的研究团队注意到，各国新冠肺炎死亡率之间存在无法解释的差异。其他人假设，这可能是由各国医疗质量、人口年龄分布、检测率或冠状病毒不同菌株的差异造成。但巴克曼团队持怀疑态度，之后他们受到启发，开始研究维生素D水平的影响。

巴克曼说：“医疗质量等因素似乎都没有发挥重要作用。比如，意大利北部的医疗保健系统是世界上最好的医疗系统之一，但此处的死亡率很高。此外，即使同一年龄段的人，病亡率也存在差异等等。”

通过分析全球公开的患者数据，巴克曼团队发现维生素D水平与细胞因子风暴之间有很强的相关性，同时也发现维生素D缺乏与死亡相关。

细胞因子风暴由免疫系统过度反应引起。研究人员指出：“细胞因子风暴会严重损害肺部，导致急性呼吸窘迫综合征和病人死亡，这似乎是造成大多数新冠肺炎患者死亡的原因。而维生素D不仅能增强人的先天免疫系统，还能防止免疫系统过度活跃。”

巴克曼表示，分析显示，适度的维生素D水平虽然不能防止患者感染病毒，但可以减少并发症，防止感染者死亡。而且，这种相关性或许也有助于揭示与新冠肺炎有关的其他谜团，比如为什么儿童病亡率较低。儿童没有完全发育成熟的获得性免疫系统，这是免疫系统的第二道防线，更可能出现过度反应。

不过，他们也警告说，这并不意味着每个人，尤其是那些没有已知缺陷的人都需要开始服用维生素D补充剂。巴克曼表示：“虽然我认为让人们知道维生素D缺乏可能在新冠肺炎病亡率中起作用至关重要，但并非向所有人推销维生素D。目前还需要开展更多研究来了解如何最有效地利用维生素D来预防新冠肺炎并发症。”（记者刘霞）

(责编：许晓华、李轶群)


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