网上医药流通新生态悄然崛起

5月8日，工信部发布“疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单”，武汉小药药医药科技有限公司与阿里巴巴、腾讯、百度、京东等互联网巨头一同名列榜单。

从2015年成立至今，这家“隐形独角兽”医药互联网公司逐渐浮出水面，其以互联网和大数据为基础构建标准化、智能化全新医药供应链体系，在药品流通信息化及药品全流程可追溯体系达到了全国领先水平，现已成长为国内具代表性的垂直B2B医药互联网企业。

疫情期间，小药药凭借“互联网+药品流通”的供应链模式，及时调动大量急需的医药物资，线上服务湖北超万家药店。

小药药配送药物10余万种

5月9日，在东西湖小药药3万多平方米的药品仓库内，1000多台智能机器人在药品货架间来往穿梭，机器人将货架药品送到指定地点后，工作人员分拣到不同的塑料筐中，再通过传输带送到柜台，柜台工作人员核查药品信息无误，打包将它们输送到各大药店。

“我们大概经营10余万种医药用品，仅武汉就供应近4000家药店。”武汉小药药总经理章立力说，疫情之后药店线上下单量明显增加。每周一和周四是药店补货的高峰期，其他时间是日常补货，平均每天能达到4000单。

从仓储流转到药品配送，这只是小药药药品流通的一个环节。疫情期间，小药药的“互联网+医药流通”模式在保障药品供应中大显身手。

传统药品流通领域，一盒药到达患者手上前，中间要经过制药企业、批发商、零售商等多个环节。能不能用一种方式，缩短药品流通环节，降低药品成本，同时保证药品在流通环节中的质量安全，让药品流通更加高效、透明、可追溯、可监管？

2015年，小药药公司旗下“药帮忙”电商平台应运而生。如今，药房只需要在“药帮忙”下单，仓库接单出货，外号为“小药丸”的配送员即可配送到店。

章立力介绍，“药帮忙”平台集药品采购、批发、销售于一体，获国家药监局批准，拥有B2B药品批发牌照。涵盖心脑血管、呼吸系统、消化系统、风湿骨科、皮肤外科、器械用品等多种医药用品，辉瑞、华润三九、东阿阿胶、国药集团、九芝堂、云南白药、中美史克等众多知名医药企业均已入驻。

线上服务湖北超万家药店

疫情期间，小药药利用丰富的终端合作商资源，为各大医院、药房找稀缺药品，找口罩、酒精、双黄连等紧缺医用物资。

2月中旬，武汉市汉阳区森林大药房老板张先生一天接到几十个电话，要买口罩、感冒药等防疫物资和药品。情急之下，张先生想起了小药药。

他将店里断货的、患者急需的药品列好清单，试着拨通小药药业务员电话。“当天中午拨打的电话，没想到下午4点多药品就送到了。”张先生说。

“这得益于我们的垂直仓储物流体系。”章立力介绍，小药药自有仓储物流供应链体系覆盖全国20多个省市，疫情发生后第一时间将分布在全国仓库的防疫物资紧急调配到武汉，效率优势明显。此外，小药药和全国几千家药厂、防疫物资生产企业都有稳定良好的合作关系，疫情中整个集团采购人员全力采购医用物资。

2月25日，小药药联合腾讯、顺丰开展网约口罩活动，市民凭身份证等就能预约购买口罩。“每人每次可预约购买一盒共50只口罩，30天内可购买1次，可自主选择到社区周边药店自提或配送到家。”章立力介绍，与药店协商不涨价的情况下，一共出售了3亿只口罩。

据统计，疫情期间，小药药建立武汉药店社区找药微信群1000个，覆盖2000多个社区，确保省内超万家药店药品供销及配送。

药品流通新模式将常态化

一头连接着生产厂家，一头连接着销售终端，所有与药品生产、流通、库存、销售、消费有关的信息全部汇聚到医药电商平台上，配送效率快，且货源充足。显然，这种方式更受人青睐。

“通过疫情期间的药品配送服务，小药药知名度更高了，用户黏性也更强了。”章立力说，以前主要为单体药店和小连锁药店提供服务，如今不少大型连锁药房也开始找他们合作。

章立力介绍，今年一季度口罩、防护用品销售额明显增长。随着全球疫情的变化，小药药也在积极组织防疫物资走出国门抗疫，并和合作伙伴分享抗疫经验。“从4月份开始，小药药向德国、法国等欧洲国家及国际组织出口口罩、防护服等防疫物资，一周约能签订5-6千万元的订单。”章立力说。

“未来，这种互联网医药流通模式将会常态化。”在章立力看来，随着在线购药、看诊、咨询、开药、付费，药品配送到家等“云医院”迎来“破冰发展期”，药品流通将更高效，患者看病购药会更方便。更重要的是，小药药将继续依托移动互联网和大数据、云计算、区块链、人脸识别、AI等技术，加大技术研发和在湖北的产业化投入，整合更优质产业链资源为湖北疫后建设贡献力量，同时构建一个互联网数据联通的医药新生态。