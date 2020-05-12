护士长谈援鄂收获：我感受到了危难时刻人性的“善与美”

人民网北京5月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，北京老年医院内科总护士长纪冬梅表示，援鄂期间护士完成的护理工作，小到喂饭、喂水等生活护理，大到呼吸机监测、气道管理等专科护理。

纪冬梅介绍，部分老年患者，不会用手机或者病情危重用不了手机时，护士又成为了他们的通信使者。曾经代替患者去其他病房看过亲人，带来彼此的问候，也曾经为老人打开视频或者通过语音建立与家人的联系，还坐在危重症患者床前一字一句念来自家人的信件。

“每当这个时候，都能看到患者眼中闪烁的泪光，我们知道那是特别开心和特别感动的泪。”纪冬梅认为，恰恰是这份惦记，成了很多老人继续活下去的力量。

纪冬梅介绍，当护士遇到气管插管这种高风险操作的时候，在准备期间或多或少也有所顾虑，但是当真正面对患者的时候，手上的操作是连贯性的，脑子里想的也都是患者。尤其是气管插管都是危重症患者，当面临抢救的时候，护士真的没有时间，也没有精力再顾忌其他的。

“说到在武汉，我也挺有遗憾的，因为我们和武汉医护人员并肩作战了65天，但是没有摘下口罩，没有见过彼此的真颜。”纪冬梅称，我们曾经护理过345个患者，有的患者出院的时候说，护士，我真想看看你的模样，但是他的这种愿望也没有实现。所以，心里留有这样的遗憾。

“如果你觉得天上的星星闪亮，那是因为你没有看到过护士的眼睛。”纪冬梅表示，在“5.12”护士节这一天，我想说，如果可以摘下口罩的话，护士不仅有星星般闪亮的眼睛，护士也有太阳般温暖的脸庞。

说到在武汉的收获，纪冬梅认为，最大的收获是让我感受到了这种危难时刻人性的善与美。她表示，在妇女节的那天，两个护士因抢救病人没有赶上晚上六点多的班车，当时她们准备自己走回驻地。但是天起了雨，她们就抱着试试的心态给司机师傅打了一个电话，当她们走出医院大门的时候，发现接她们的不是班车，是私家车。后来才知道司机师傅已经下班了，把车交回了公司，接到护士的电话，他放下饭碗，开上自己的车就来了。

“当时司机师傅说，你们是来帮助武汉的，作为武汉人，为你们服务好，是我的本份。”纪冬梅称，在支援武汉的65天里，类似这样的小事发生了很多。

纪冬梅表示，正是透过这些点滴的小事，让我看到人性最闪光的片段。在这儿，我想向与我们并肩作战的武汉护理同仁们，向曾经给我们帮助过的工勤人员们，向武汉英雄的人民们表示致敬。