国家卫健委：堵住反弹漏洞 构筑群防群治的严密防线

人民网北京5月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，近日再次出现本土散发病例和聚集性疫情，提示：疫情防控常态化不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。属地、部门、单位和个人要落实好“四方责任”，查找薄弱环节，堵住反弹漏洞，构筑群防群治的严密防线。

米锋介绍，5月11日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入内蒙古病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者503人，重症病例增加1例。

境外输入现有确诊病例80例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1691例，累计治愈出院病例1611例，无死亡病例。

截至5月11日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例115例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78171例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82919例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者737599人，尚在医学观察的密切接触者5470人。

新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察35例，其中来自境外输入6例；尚在医学观察无症状感染者760例，其中境外输入38例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1532例。其中，香港特别行政区1047例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

5月11日，境外输入确诊病例累计治愈出院1611例，治愈率超过95%。近日再次出现本土散发病例和聚集性疫情，提示：疫情防控常态化不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。属地、部门、单位和个人要落实好“四方责任”，查找薄弱环节，堵住反弹漏洞，构筑群防群治的严密防线。

另外，国家卫生健康委已向吉林舒兰派出工作组，会同当地做好医疗救治和流行病学调查等工作。