记住这些知识 关键时刻能救命！

5月12日是第12个全国防灾减灾日，今年全国防灾减灾日的主题是“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”。

灾害离我们并不遥远，火灾、地震、台风等自然灾害随时可能发生，多学一点自救知识就多一份生命保障。

火灾如何应对？

公共场所

拨打119报警，按照疏散指示标志有序逃生，切忌乘坐电梯。穿过浓烟时，用湿毛巾捂住口鼻，尽量使身体贴近地面和墙边，弯腰或匍匐前进。无法逃离时，应退至阳台或屋顶等安全区域，发出呼救信号，等待救援。

高层建筑

当下层楼梯已冒浓烟或被大火封堵，不要硬行下逃，可到阳台、天台等地等待救援。不可钻到床底下、衣橱内、阁楼上躲避火焰或烟雾。住所如果离楼顶较近，可直奔楼顶平台发出求救信号。

森林、草原

拨打12119森林火警报警，正确判断风向，不可随意选择方向，盲目乱逃。当被火灾围困时，应选择植被稀疏的空旷地方，远离低洼或坑、洞等烟尘容易沉降的地方。将身上的衣服浸湿可以为自己多添一层保护。

台风如何应对？

台风来临前

检查门窗是否牢固，及时关好窗户，收起阳台重物及悬挂物，加固室外易被吹动的物体。将车辆移至高处停放，切忌将车停在临时建筑或树下。住在低洼地段居民转移时除贵重物品外，还要多准备衣物和干粮，转移前要垫高柜子、床等家具，把大米、蔬菜等放在高处。

台风到来时

切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空建筑物下逗留。避免在靠近河湖海的路堤和桥上行走，以免被风吹倒或吹落水中。开车减速慢行，密切观察周边情况，最好寻找安全场所停车暂避。

台风过境后

灾后出门，一定要事先了解路段情况。撤离返家后谨慎使用煤气、自来水、电线路线等，并随时准备在危险发生时向有关部门求救。

地震如何应对？

在室内

就近躲避，躲在结实、不易倾倒、能掩护身体的物体下或物体旁边。要趴下，使重心降到最低，脸朝下，但不要压住口鼻，同时抓住身边牢固的物体，也可以蹲下或坐下，尽量把身体卷曲起来。远离窗户、镜子、炉灶、煤气管道和家用电器等。低头，用手护住头部和后颈，或用被子、枕头等保护头部。

在室外

远离立交桥、高压线、路灯、广告牌、烟囱、水塔等。

被困废墟

保持冷静，保存体力。尽量挪开脸前、胸前的杂物，清除口鼻附近的灰土，保持呼吸通畅。设法避开身体上方不结实的危险物，并用砖石、木棍等来支撑残垣断壁。注意户外动静，伺机呼救，如敲击物体等。

雷击如何应对？

在室外

不要在树下，尤其空旷环境中的树下避雨。步行在街上突然打雷，要避开铁桥、高烟囱。骑自行车，应立即下车将自行车放起来，以免引来雷电。

在室内

要切断电源，电灯和其他电器最好都暂停使用，也不要打电话。

山体滑坡如何应对？

山体滑坡前兆

斜坡上有明显的裂痕，裂缝在近期有加长、加宽现象。坡体上的房屋出现了开裂、倾斜。坡脚有泥土挤出、垮塌频繁。井水、泉水水位突然发生明显变化。动植物出现异常现象。

发生滑坡后

保护好头部，向滑坡的两侧逃离，切不可顺着滚石方向往山下跑，不要停留在凹坡处。高速滑坡，无法逃避时不要慌乱，如滑坡成整体滑动，可原地不动或抱住大树等。

暴雨如何应对？

来临前

暴雨来临前，提前关闭门窗，防止雨水扑入屋内。一旦进水，立即关闭电源、煤气等设备。切断低洼地带有危险的室外电源。

来临后

不要走地下通道。不要在流水中行走，15厘米深的水流就能使人跌倒。暴雨中开车应打开雨雾灯，减速慢行，注意预防山洪，避开积水和塌方路段。