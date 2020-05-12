热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

记住这些知识 关键时刻能救命！

2020年05月12日10:04 来源：科技日报

　　5月12日是第12个全国防灾减灾日，今年全国防灾减灾日的主题是“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”。

　　灾害离我们并不遥远，火灾、地震、台风等自然灾害随时可能发生，多学一点自救知识就多一份生命保障。

　　火灾如何应对？

　　公共场所

　　拨打119报警，按照疏散指示标志有序逃生，切忌乘坐电梯。穿过浓烟时，用湿毛巾捂住口鼻，尽量使身体贴近地面和墙边，弯腰或匍匐前进。无法逃离时，应退至阳台或屋顶等安全区域，发出呼救信号，等待救援。

　　高层建筑

　　当下层楼梯已冒浓烟或被大火封堵，不要硬行下逃，可到阳台、天台等地等待救援。不可钻到床底下、衣橱内、阁楼上躲避火焰或烟雾。住所如果离楼顶较近，可直奔楼顶平台发出求救信号。

　　森林、草原

　　拨打12119森林火警报警，正确判断风向，不可随意选择方向，盲目乱逃。当被火灾围困时，应选择植被稀疏的空旷地方，远离低洼或坑、洞等烟尘容易沉降的地方。将身上的衣服浸湿可以为自己多添一层保护。

　　台风如何应对？

　　台风来临前

　　检查门窗是否牢固，及时关好窗户，收起阳台重物及悬挂物，加固室外易被吹动的物体。将车辆移至高处停放，切忌将车停在临时建筑或树下。住在低洼地段居民转移时除贵重物品外，还要多准备衣物和干粮，转移前要垫高柜子、床等家具，把大米、蔬菜等放在高处。

　　台风到来时

　　切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空建筑物下逗留。避免在靠近河湖海的路堤和桥上行走，以免被风吹倒或吹落水中。开车减速慢行，密切观察周边情况，最好寻找安全场所停车暂避。

　　台风过境后

　　灾后出门，一定要事先了解路段情况。撤离返家后谨慎使用煤气、自来水、电线路线等，并随时准备在危险发生时向有关部门求救。

　　地震如何应对？

　　在室内

　　就近躲避，躲在结实、不易倾倒、能掩护身体的物体下或物体旁边。要趴下，使重心降到最低，脸朝下，但不要压住口鼻，同时抓住身边牢固的物体，也可以蹲下或坐下，尽量把身体卷曲起来。远离窗户、镜子、炉灶、煤气管道和家用电器等。低头，用手护住头部和后颈，或用被子、枕头等保护头部。

　　在室外

　　远离立交桥、高压线、路灯、广告牌、烟囱、水塔等。

　　被困废墟

　　保持冷静，保存体力。尽量挪开脸前、胸前的杂物，清除口鼻附近的灰土，保持呼吸通畅。设法避开身体上方不结实的危险物，并用砖石、木棍等来支撑残垣断壁。注意户外动静，伺机呼救，如敲击物体等。

　　雷击如何应对？

　　在室外

　　不要在树下，尤其空旷环境中的树下避雨。步行在街上突然打雷，要避开铁桥、高烟囱。骑自行车，应立即下车将自行车放起来，以免引来雷电。

　　在室内

　　要切断电源，电灯和其他电器最好都暂停使用，也不要打电话。

　　山体滑坡如何应对？

　　山体滑坡前兆

　　斜坡上有明显的裂痕，裂缝在近期有加长、加宽现象。坡体上的房屋出现了开裂、倾斜。坡脚有泥土挤出、垮塌频繁。井水、泉水水位突然发生明显变化。动植物出现异常现象。

　　发生滑坡后

　　保护好头部，向滑坡的两侧逃离，切不可顺着滚石方向往山下跑，不要停留在凹坡处。高速滑坡，无法逃避时不要慌乱，如滑坡成整体滑动，可原地不动或抱住大树等。

　　暴雨如何应对？

　　来临前

　　暴雨来临前，提前关闭门窗，防止雨水扑入屋内。一旦进水，立即关闭电源、煤气等设备。切断低洼地带有危险的室外电源。

　　来临后

　　不要走地下通道。不要在流水中行走，15厘米深的水流就能使人跌倒。暴雨中开车应打开雨雾灯，减速慢行，注意预防山洪，避开积水和塌方路段。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn