北京居家垃圾分类推荐“两桶一袋”

新版《北京市生活垃圾管理条例》正式开始施行后，与居民最直接相关的莫过于“家里究竟需要摆几个垃圾桶”。记者从市城市管理委获悉，“两桶一袋”的垃圾分类投放容器设置方式已正式写入相关指引，建议在居民家中按照一个厨余垃圾桶、一个其他垃圾桶、一个可回收物收集袋的方式设置分类投放容器。

“还是得有盖儿的合适，马上夏天了，没盖儿的肯定窜味儿”“最好是脚踩的，掀盖儿的那种容易弄脏手”……在东城区建国门街道赵家楼社区居民议事厅里，十几位来自赵家楼、东总布、大雅宝社区的居民代表、志愿者们齐聚一堂，你一言我一语地讨论 “两桶一袋”中 “两桶”的样式。

什么是“两桶一袋”？“两桶”是指厨余垃圾桶和其他垃圾桶，“一袋”是指可回收物收集袋。记者了解到，市城市管理委已制定了《居民家庭生活垃圾分类（两桶一袋）指引》，建议居民可在家中设置“两桶一袋”，分类收集垃圾。

“按这种方法在家里摆垃圾桶是最简单的，也完全够用。”住在建国门街道大雅宝社区朝阳门南小街18号的居民任美玲告诉记者，她从一年多以前就开始在家中按照“两桶一袋”的方法设置垃圾分类投放容器。任美玲在厨房里摆了一个厨余垃圾桶、一个其他垃圾桶，阳台上放了一个大编织袋。

市城市管理委相关负责人介绍，之所以提出“两桶一袋”这个建议，是因为不少居民担心，北京的垃圾分为厨余、可回收物、有害和其他四类，那是不是家庭里也必须至少设置四个垃圾桶。“其实不用。家里准备两个垃圾桶，一个装厨余垃圾一个装其他垃圾，再准备一个布袋或是其他环保材料的袋子，专门用来装旧报纸、书本、易拉罐等可回收物，对一般家庭来说其实也就够了。”这位负责人告诉记者，过期药品、电池等有害垃圾，一般家庭中的产生量都比较小，可以直接投放到小区里的有害垃圾桶内，没必要在家里单独设置一个投放容器。

这位负责人也表示，“两桶一袋”的设置方式并不是强制的，不是每个家庭都要这样设置，可以根据空间面积和生活习惯因地制宜选择合适的投放容器。（记者 王天淇）