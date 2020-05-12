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复旦大学附属中山医院九〇后护士吴溢涛——

在重症监护室的日日夜夜

本报记者  张  烁

2020年05月12日08:38 来源：人民网－人民日报

 

“32床病人血氧饱和度一直上不去，得马上插管！”

2月24日中午12点多，武汉大学人民医院东院第二十病区内，气氛一下子紧张起来。接到指令，来自复旦大学附属中山医院的护士吴溢涛（见上图，资料照片），熟练地快速检查气管插管所需物品，在医生指导下，在患者深静脉导管内注入药物。

“可视喉镜！”

“气管插管导管！”

医护配合默契。今年25岁的吴溢涛，眼疾手快，把一件件器械递到医生手上。

照顾好患者，就是完成自己的使命

正午的阳光刺眼，这间没挂窗帘的病房里异常明亮，床旁那台监护仪显示的数字一直在跳动，负责监控的吴溢涛开始着急，他把脸几乎贴到了屏幕上。这时，护目镜里起雾了。擦不得，换不得，紧急时刻，他通过仅剩的一小块透明区域努力盯着眼前的屏幕。这是患者的生命体征，容不得一点闪失！

插管成功了！吴溢涛长舒一口气，这才觉出，前胸后背的衣服都被汗湿透了。看着这位50多岁的患者胸廓随着呼吸机一起一伏，生命体征逐渐好转，吴溢涛欣慰地笑了。尽管素昧平生，作为护士，照顾好患者，就是完成自己的使命。

从上海来到武汉，短短十几天，吴溢涛却觉得过得很慢。他还记得那个深夜11点的“集结号”。2月6日，正在医院值“小夜班”，突然接到电话：“明天去武汉，马上收拾行李！”终于来了！吴溢涛一下子兴奋起来，早在除夕前夜“预报名”前，他就征求过父母意见，最后决定支援武汉。

2月7日下午3时许，136人组成的中山医院支援湖北医疗队出征！

一路上，吴溢涛一直在想：“武汉，现在什么样呢？”飞机逐渐降落，吴溢涛既紧张又激动。耳边响起领队的提醒：“从现在开始，大家戴起N95口罩，不要随便触摸任何东西！”气氛一下子紧张起来。在去往驻地的大巴车上，吴溢涛拍了一小段视频，发给牵挂他的父母。

患者的笑容，让他感到格外温暖

刚开始，是有一些担心，比如“口罩戴得严不严”“会不会被传染”，可当战斗打响，一切都顾不得了！穿着全副武装的防护服，想上厕所怎么办？为此，只要临近上班，吴溢涛就不再喝水了；插管时含有大量病毒的体液喷出，有时会溅到医护人员面罩上，很危险？顾不上，争分夺秒抢救生命，“选择来武汉，早就想清楚了。”吴溢涛说，最难忘的还是自己照顾的那位患者。

“三四天后，呼吸机的参数已经打得很高了，可他血氧饱和度还是往下走。”吴溢涛说，后来这位患者用上了ECMO（体外膜肺氧合）设备。机器把静脉血引出体外，血氧结合好后再注入患者体内，可以让患者的心肺得以休息。

“有的同行不知道如何进行ECMO护理，我就把自己知道的都告诉大家。”毕业后就在外科监护室工作的吴溢涛，曾专门接受过ECMO培训。“护士必须懂得意外事件怎么处理，比如万一管子滑出来，应该立即采取什么措施？”只要有空闲，吴溢涛就在病房“言传身教”，他还专门制作了44页PPT，在“钉钉”上讲授《ECMO护理》，被大家称为“ECMO小达人”。

尽管吴溢涛用心照料，但病魔还是带走了那位患者。“每天我一进病区就不自觉地往那位患者的床位走，有一天推开门一看，空了……”吴溢涛难过地说，眼里含着泪水。

还有很多很多被他照料过的患者。一位60多岁的阿姨，紧急插管后，吴溢涛在她的床边为她整理插管，连续站了一个多小时。医疗队撤离时，吴溢涛把她交接给同行，并拉着阿姨的手说“我们要走了”，还用着呼吸机的阿姨说不出话，就默默地看着他。还有一位50多岁的大叔，吴溢涛常常去安慰他，看到他偶尔一现的笑容，心里就感到格外温暖……

看到病人康复，觉得一切都值得

2月16日，吴溢涛向医疗队临时党支部郑重递交入党申请书。

“护士要用爱心、耐心、细心和责任心缓解病人的病痛，让患者的脸上重现笑颜，让一个个家庭重现欢声笑语。我尽自己最大的努力工作，不畏艰险，坚守岗位，迎难而上……争取早日加入党组织，请党组织考验我！”

3月19日，吴溢涛和另外4位同事一起，面向党旗，庄严宣誓。“我很激动！共产党员就应该吃苦在前，享乐在后。如果今后还遇到这样的生死考验，我不会有丝毫犹豫，随时准备为党和人民牺牲一切！”吴溢涛心里久久不能平静。

拼命努力没有白费，重症患者越来越少，战疫渐渐看到曙光。后来，吴溢涛每天最开心的事，就是去问医生，“今天几号床出院？”

医疗队圆满完成任务后，4月1日，吴溢涛坐上了去机场的大巴。“现在路上有行人了，车也越来越多，城市复苏了，真开心啊！”吴溢涛颇为感慨。当遇到赞扬时，他总是说：“病人康复出院，是整个团队的功劳，我只是其中普通一员。”

在武汉天河国际机场，吴溢涛发了一条朋友圈：“回想起这段经历，觉得一切都值得。”照片上，他拿着五星红旗，胸前的党徽闪耀着光芒……

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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