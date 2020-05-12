复工复产须坚守安全底线

安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局，是必须守住的底线。

当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但新冠肺炎疫情给经济社会发展特别是一些生产活动带来冲击，安全生产也面临一些新情况新挑战。比如，少数企业为尽快挽回损失，抢时间、抢进度等，埋下安全隐患。从停工停产到复工复产，无论对企业还是对政府部门而言，都不能忽视潜在的安全风险。这就要求我们具备底线思维，做好准备工作、预案工作、应急工作等，积极防控各类安全问题，把问题解决在萌芽状态。

安全生产是红线、底线，也是生命线。在经济发展过程中，要始终把安全责任扛在肩上，压实安全生产责任，建立安全生产责任落实机制，推动安全生产的系统治理、末端治理和常态治理。同时，要落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管，及时提醒并帮助相关企业查疏漏、补不足。无论是行业还是企业，都要抓安全、管安全，这既是促安全也是保平安。

应该看到，“安全第一、生命至上”早已是社会共识，关键要落在行动上，实现体系化防控与精细化管理。近期，全国将深入开展安全生产专项整治三年行动，把解决问题、推动企业主体责任落实作为整治的关键。这是一个扎紧安全生产篱笆的契机，企业要深入开展安全风险评估，按照“一企一策”原则，严格治理整顿，严防风险外溢。更重要的是，企业应从根本上建立风险预防控制体系，加快推进风险监测预警、抢险救援指挥、智能决策等方面的信息化建设，提高风险感知灵敏度、会商研判精准度、抢险救援科学性。强化源头治理、系统识别、精准研判，才能提升作业活动管理水平和安全生产水平。

习近平总书记强调，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。统筹推进安全生产领域改革发展，各级党委和政府都要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管。同时，要在党组织、共青团组织、工会组织中，把开展党员安全示范岗、青年安全标兵、员工安全生产劳动竞赛等活动纳入具体工作计划。层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，才能从根本上消除事故隐患，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。

5月12日是我国第十二个全国防灾减灾日。以此为契机加强宣传教育，通过普及安全知识、培育安全文化、开展常态化应急疏散演练等方式，让更多安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，有助于完善公民安全教育体系，切实加强基层应急能力建设。多管齐下，常抓不懈，我们就一定能防范化解各类安全风险，真正守住全社会的安全防线。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 05 版）