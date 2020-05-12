常态化防控更要时刻绷紧这根弦

全国生产生活秩序加快恢复之际，强化疫情防控的警钟再次敲响，“外防输入、内防反弹”切不可掉以轻心。明确疫情传播源头、传播途径，疫情防控工作就有了方向和思路，再艰巨复杂也可迎难而上。舒兰市、武汉两地的新增本土病例，更增加了新冠肺炎疫情的复杂性和不确定性，在此情况下，进一步抓实抓细疫情常态化防控工作尤为重要。

5月7日吉林省舒兰市确诊首例本土病例，打破了吉林省73天无本土新增病例的持续向好局面。截至5月11日，舒兰市聚集性新冠肺炎本土病例感染链条增至16人。目前舒兰市全面进入战时状态，风险等级调整为高风险，已采取封闭管理、地毯式排查、暂停营业场所等最严格管控措施，全力以赴做好疫情防控工作。

舒兰市确诊病例不断增加，涉及跨省域传播1例，但此次出现聚集性病例的感染源仍未确定。最新数据显示，舒兰市已全面排查2005人，追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者290人，均采取相应隔离医学观察。国家疾控中心5名流调专家已抵达舒兰，协助当地通过流行病学调查等多种方法对感染来源进行追踪调查。

无独有偶，5月9日武汉市新增确诊病例1例，该病例春节后一直未出小区。这是3月18日武汉新增确诊病例首次清零近两个月后，当地再次出现新的确诊病历。5月10日，武汉市同一小区又接连出现5名新增确诊病例，经专家对各种因素排查分析，病因应主要来源于既往社区感染。目前该小区已开始实施14天封闭隔离等措施。

几天来，舒兰市和武汉市相继出现新的确诊病例，都是两地近两个月甚至更长时间病例清零后发生的。无论“尚未确定传染源”，还是“既往社区感染”，在传播感染时间间隔上，都突破了人们对新冠肺炎病毒已有的认知。这再次说明，新冠肺炎疫情具有很大的不确定性，我们对疫情流行的认知、未知远大于已知。

当前，国内疫情防控形势持续向好，境外输入病例增长势头逐渐减弱，多个省份持续调低突发公共卫生事件响应级别。国家卫生健康委日前宣布，5月6日起全国所有近3000个县域均调整为低风险。就在这时，疫情在舒兰市和武汉市两地毫无征兆地反弹了。这两起疫情事件发生看似偶然，实则反映了新冠肺炎病毒传染的“狡猾”之处。

全国生产生活秩序加快恢复之际，强化疫情防控的警钟再次敲响，“外防输入、内防反弹”切不可掉以轻心。明确疫情传播源头、传播途径，疫情防控工作就有了方向和思路，再艰巨复杂也可迎难而上，而舒兰市疫情传播源头尚未确定，给疫情防控工作带来很大的挑战。舒兰市和武汉市两地的新增本土病例，更增加了新冠肺炎疫情的复杂性和不确定性，在此情况下，进一步抓实抓细疫情常态化防控工作尤为重要。

做好追根溯源的流调工作是关键环节之一。国家卫生健康委5月11日发布信息强调，最近14天，7个省份报告了新增本土确诊病例，本土聚集性疫情相关病例继续增加，要查明感染源和传播路径，做好追踪管理、隔离治疗和医学观察，切断传播链。在尚不确定传染源的情况下，要进一步扩大流调范围，对确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者、次密切接触者进行全面追踪、严格排查，尽最大努力管住传染源。

在此过程中，要及时补齐常态化疫情防控工作短板，严密封堵漏洞。对于排查出的存在风险人员，要严格按照要求进行集中隔离医学观察，确保隔离措施严密到位，全面消除盲点。发现可疑症状者要立即送至定点医疗机构排查和诊治，核酸检测做到应检尽检。

加强疫情常态化防控工作这根弦要时刻紧绷，丝毫不可松懈。要深刻记取舒兰、武汉两地疫情重现的教训，举一反三引以为戒，大力巩固防控成效，坚决防止疫情卷土重来。