吉林舒兰疫情传染源仍在调查中 已排查2005人

本报长春5月11日电（中青报·中青网记者 王培莲）今天，吉林省政府新闻办公室针对舒兰市疫情召开新闻发布会。最新消息称：截至目前，有关部门已排查2005人，追踪到确诊病例和无症状感染者密切接触者290人，均已采取隔离医学观察。发布会通过视频连线方式举行。

吉林省政府副秘书长、省疫情防控工作领导小组执行副组长高材林介绍，吉林市和舒兰市对疾控骨干力量整合编组，分成7个流调小组，利用流行病学调查、大数据等多种手段开展工作。目前，疫情传染源仍在调查中。

“目前当地扩大了检测范围，将与确诊病例和密切接触者共同生活、工作及参与境外返舒转运工作人员全部纳入筛查对象，同时也已将病例生物样本送至中国疾控中心进行全基因组测序，全力查找感染来源。”吉林省疾病预防控制中心传染病控制所所长赵庆龙介绍。

舒兰市已对所有社区、村（屯）实行封闭管理，并严格实行交通管制，形成县城、县域两个安全防控圈，除运输农用物资和生活物资外，其他车辆和人员严格限制通行。

据了解，国家卫健委赴东北三省疫情防控情况指导组和国家疾控中心流调专家已于5月10日抵达吉林市、舒兰市。吉林省相关部门启动了医疗物资调配、生活物资保障和应急资金调拨。

来源：中国青年报