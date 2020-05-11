还吸吗？吸烟导致血栓闭塞性脉管炎

“吸烟有害健康”这句警示语众所皆知且耳熟能详，吸烟的危害相信很多人都能谈及一二。但有多少人知道“血栓闭塞性脉管炎”也与吸烟相关呢？今天就让复旦大学附属浦东医院血管外科汤敬东为大家科普“血栓闭塞性脉管炎”那些事。

什么是血栓闭塞性脉管炎？

血栓闭塞性脉管炎，又称为Buerger病，俗称“脉管炎”，是血管的炎性、节段性、反复发作的闭塞性疾病，该病大多侵袭四肢中、小动脉，下肢多见，目前认为它是由于小动脉痉挛和血栓形成造成闭塞，致使局部缺血。多发生于男性，以青壮年居多。

脉管炎与吸烟关系密切

复旦大学附属浦东医院血管外科汤敬东表示，吸烟与本病的发生、经过和预后关系密切。据资料统计，血栓闭塞性脉管炎患者中吸烟者占60％～95％。临床观察发现，戒烟可使血栓闭塞性脉管炎患者的病情得到缓解，再度吸烟可使病情恶化，考虑可能与烟碱导致的血管收缩有关。

除了吸烟之外，脉管炎还与以下因素有关：

（1）感染、营养不良：在临床中常观察到许多脉管炎患者有反复的霉菌感染史。人体对霉菌的免疫反应可诱发血液纤维蛋白原增高和高凝状态，这可能与血栓闭塞性脉管炎的发病有关。

（2）寒冷、潮湿、外伤：脉管炎患者发病前常有受寒或受潮史，部分患者有外伤史。可能这些因素引起血管痉挛和血管内皮损伤，并导致血管炎症和血栓闭塞。

（3）激素紊乱：脉管炎的患者绝大多数为男性，而且都在青壮年时期发病。有学者认为，前列腺功能紊乱或前列腺液丢失过多，可使体内具有扩张血管和抑制血小板聚集作用的前列腺素减少，并有可能使周围血管舒缩功能紊乱、血栓形成从而导致本病。

（4）血管神经调节障碍：植物神经系统对内源性或外源性刺激的调节功能紊乱，可使血管容易处于痉挛状态。长期血管痉挛可使管壁受损、肥厚，容易形成血栓导致血管闭塞。

（5）自身免疫功能紊乱：有研究表明脉管炎患者有特殊的抗人体抗原的细胞核体液免疫性, 患者血管中发现各种免疫球蛋白和C3复合物，患者血清中有抗动脉抗体存在。此外，有学者发现吸烟等因素可改变血管抗原性，产生自身抗动脉抗体。而这些抗体“敌我不分”，对正常的血管进行“攻击”，导致血管炎症反应和血栓形成。

脉管炎有哪些症状？

血栓闭塞性脉管炎发病十分隐匿，经过较长时期病情才逐渐加重，呈周期性发作。

（1）疼痛：早期患者（趾、指）出现疼痛异常感觉，随着病程的发展，症状逐渐加重，患者常抱膝而坐。

（2）发凉：早期皮肤温度降低患肢发凉、怕冷，随着病情的发展，发凉的程度加重。

（3）皮肤色泽改变：由于缺血使末梢皮肤颜色呈苍白色。

（4）肢体动脉搏动减弱或消失：患者的肢体末梢动脉搏动可逐渐减弱，最终甚至完全消失。

（5）肢体营养障碍、溃疡、坏疽：病情严重时由于肢端失去了动脉的血液供应，导致缺血缺氧，甚至被迫截肢。

平时该如何预防脉管炎？

1.严格禁烟，坚持到底。

2.注意保暖，防止寒冷潮湿，避免外伤，防止肢体血管痉挛。

3.劳动时要时不时变换体位，以防肢体血管因长时间受压而影响血液循环。

4.血栓闭塞性脉管炎患者需要悉心护理下肢及出现的伤口、擦伤，防止造成严重的感染。

脉管炎该如何治疗？

1. 戒烟：戒烟是脉管炎治疗的基础，并且花费低，收益大，强烈推荐。

2. 药物治疗：常用的治疗药物包括：血管扩张药、抗血小板药、抗凝药，以及溶栓药等，目的是改善四肢微循环，缓解动脉闭塞引起的缺血症状。对有局部和全身感染者，应选用合适的抗生素治疗。对已出现溃疡、坏疽者，应进行定期换药、无菌包扎。

3. 手术治疗：以往常用的手术包括：血管旁路术即血管搭桥、腰交感神经节切除术等。传统手术由于存在创伤较大几疗效不确切等不足，近年来，随着微创理念的不断深入，经导管溶栓术、球囊扩张术、腔内射频消融术等一系列微创介入手术不断发展。与以往传统的手术相比，介入手术具有创伤小、恢复快的优点，并且具有可重复性等优势，得到了越来越多医生和患者的认可。

专家简介

汤敬东：副教授，副主任医师，硕士研究生导师。博士后。中华医学会血管外科和组织工程学委员；中国医师协会腔内血管学分会委员；中国医师协会血管外科分会委员；中西医结合脉管炎专家会主任委员：UIA中国分会炎性血管病副主任委员。主要学术理念为血流动力学。主要研究方向为外周血管疾病，特别对血栓闭塞性脉管炎提出了新的理论和治疗探索。率先开展了包括球囊扩张、腔内射频消融术等诸多新型微创手术。共负责国家自然基金1项、省部级课题5项、局级课题2项；主编专著1本、参编专著2本；发表SCI文章15篇，中文核心期刊25篇。