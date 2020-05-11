新冠病毒侵入白宫“核心圈”

5月9日，在美国纽约一家医院外，一名纽约消防员与一名从阿拉巴马州前来支援的护士拥抱表示感谢。

数据显示，截至美国东部时间9日15时32分（北京时间10日3时32分），美国累计新冠确诊病例升至1300079例，累计死亡病例为78320例，确诊病例和死亡病例都是全球最多。 新华社发

美国媒体披露，负责护卫总统、副总统及其他政要的美国国土安全部特工处已有超过20人感染新型冠状病毒。

白宫防疫措施不到位

雅虎新闻网站9日报道，依据国土安全部每日疫情报告，截至7日晚，累计34人确诊，其中23人已经康复。另外，60人正接受隔离观察。

按照美国媒体说法，新冠病毒正在侵入白宫“核心圈”。

总统唐纳德·特朗普8日证实，副总统迈克·彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒感染。另外，白宫7日证实，为特朗普及其家人服务的一名勤务兵确诊。

国土安全部疫情报告没有披露染疫人员详细情况，包括近期是否与总统或副总统近距离接触。

白宫副新闻秘书贾德·迪尔上周说，所有进入白宫的人都需要测体温，将近距离接触特朗普和彭斯的人需要二次检测。

不过，雅虎新闻报道，白宫的防疫措施并不完全到位，时常在总统办公室等场所举行大型活动且参加者不戴口罩，许多特工处特工在白宫执勤时不戴口罩。并且，尽管要求近距离接触总统和副总统的人二次测温，上周多次发生媒体记者没有二次测温或不戴口罩就进入总统办公室的情况。

3名抗疫要员自我隔离

由于接触新冠病毒感染者，美国新冠疫情应对工作组3名抗疫要员正在自我隔离。3人分别是国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇、疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德、食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩。

福奇现年79岁，是美国政府首席传染病专家。国家过敏症和传染病研究所9日发布声明，说福奇已经接受新冠病毒检测，结果为阴性，今后将定期接受检测。福奇今后数天将在家办公。

雷德菲尔德现年68岁，今后两周将在家办公。疾控中心9日声明说，雷德菲尔德与白宫一名感染者有“低风险接触”，他目前没有出现任何症状。

药管局局长哈恩现年60岁。药管局一名发言人8日晚告诉媒体记者，哈恩与新冠病毒感染者有过接触，因而今后两周将自我隔离；他已经接受新冠病毒检测，结果呈阴性。

老年人是新冠病毒易感人群。美国疾控中心数据显示，全美新冠死亡病例中，平均每10人中有8人超过65岁。

（综合新华社消息）

观察

为何美国感染者和病亡者全球最多

美国约翰斯·霍普金斯大学9日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例突破130万例，累计死亡病例超过7.8万例，确诊病例和死亡病例数都居世界首位。

多国专家和媒体认为，应对失策是造成美国疫情严重的根本原因，美国政府攻击世界卫生组织和中国的主要目的是为了推卸责任并掩盖自身失误。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景说，导致美国新冠感染者和死亡人数升至全球第一的根本原因在于美国政府自身的怠慢和大意。为了掩盖这一事实，美方故意攻击中国以掩盖自身责任，企图蒙混过关。

美国有线电视新闻网发表评论文章说，美国政府正在用莫须有的罪名诋毁中国，把自身问题“甩锅”给中国。美国政府的对华指控毫无依据，这种莫须有的指控是危险的。

英国剑桥大学高级研究员、中国问题专家马丁·雅克说，美国政府应对新冠疫情的做法可以说是一场灾难，美国的死亡人数就很能说明问题。美国政府抗疫的应对准备远远不够，而且来得太迟。美国政府暂停向世卫组织缴纳会费非常不负责任。这次疫情是全球性问题，应对疫情需要各国努力，也需要全球合作。

巴西里约热内卢州立大学教授毛里西奥·桑托罗说，美国政府对他国污名化和打压世卫组织抗疫努力完全是从自己利益出发，对自己国家和人民来说也是不负责任的行为。美国政府在全球范围内树敌、与国际组织为敌的做法，不利于世界经济复苏和世界和平发展。

印度《印度教徒报》发表评论文章说，美国总统特朗普因应对疫情不力在国内饱受批评，因而寻求让中国为疫情在美国的蔓延“背锅”。美国政府应该超越狭隘的指责游戏，放眼大局。如果目标是全球一致战胜病毒、拯救生命并重建经济和社会，那么只能通过全球合作来实现，而非通过未经证实的指控、阴谋论和威胁来实现。

厄瓜多尔《每周分析》杂志总编辑阿尔韦托·阿科斯塔认为，美国政府的污名化行为将打击全球团结抗疫的意志。对其他国家采取威胁和恫吓的态度会严重恶化各国关系，这对全球抗击疫情毫无裨益。

赞比亚外交与国际研究学院前院长米谢克·姆万扎表示，美国政府在疫情暴发之初声称，疫情不会对民众生活产生影响。随着确诊人数、死亡人数不断上升并构成严重社会危机，美国政府才意识到问题的严重，并将责任推卸给世卫组织和其他国家。美方更应该做的是承认错误，并向其他在防疫问题上做得好的国家学习。（新华社北京5月10日电）

声音

奥巴马：特朗普疫情应对是“混乱的灾难”

据新华社华盛顿5月9日电（记者 徐剑梅 邓仙来）据美国媒体9日报道，美国前总统奥巴马批评现任总统特朗普的新冠疫情应对是“混乱的灾难”。

据报道，奥巴马8日在和约3000名他执政时期政府成员的电话会议中说，在美国人生活中，自私、搞派系、搞分裂以及视他人为敌的风气更盛，这是美国应对疫情危机一直乏力和欠缺的原因之一。当政府以“这对我有什么好处”和“其他人见鬼去吧”的心态运作，“这（疫情应对）绝对是一场混乱的灾难”。

白宫新闻秘书麦克纳尼9日回应说，特朗普的疫情应对“前所未有”，挽救了美国人的生命。奥巴马办公室对此拒绝置评。