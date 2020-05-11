当用正确钥匙解答国际秩序问题

只有在公正健康的国际秩序下，才能有真正有效的国际合作；只有携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争，才能将人类历史引向更广阔的美好未来

习近平主席多次指出，当今世界正处于百年未有之大变局。这一重大论断着眼于人类历史进程和国际格局演变，引导世人深入思考维护与健全国际秩序的时代意义。新冠肺炎疫情给世界带来的冲击，日益呈现为大变局特征。当此之时，世人尤其需要找到正确的钥匙，解答国际秩序未来何去何从的问题。

国际秩序是动态的，总的方向应该有利于维护人类共同利益、守护人类共同家园。自17世纪中叶确立威斯特伐利亚体系以来，国际秩序的演进与重建历程，对人类社会发展提供了重要启示。现行国际秩序是二战后形成的，以联合国为核心的多边主义国际秩序，成为维护世界和平与稳定、促进各国共同发展的基础，总体上符合和平、发展、合作、共赢的时代潮流，值得国际社会共同珍惜、共同维护。

联合国的创立给世界带来了希望。成立于1948年的世界卫生组织，是负责卫生事务的联合国专门机构，其初衷就是完善全球卫生健康治理，帮助世界各国应对公共卫生安全挑战。新冠肺炎疫情期间，世卫组织积极履行自身职责，为推动国际抗疫合作发挥积极领导作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。国际货币基金组织、世界银行等国际机构也在全力以赴，协调应对疫情造成的经济影响。截至5月7日，国际货币基金组织已批准50个成员国提出的总计约180亿美元的紧急援助请求，并暂停25个最贫困国家的债务偿还。世界银行成立了新的卫生紧急防范与应对多捐助方基金，帮助各国尤其是低收入国家应对疫情大流行造成的卫生健康挑战和促进经济复苏。

值得思考的是，疫情暴发于单边主义和保护主义抬头且对现行国际秩序不乏冲击的时候，疫情更加暴露了冲击国际秩序的行为所具有危害性。正如美国对外关系委员会主席理查德·哈斯所指出，疫情提醒人们，全球化是一个现实，而不是一个选择；全球问题和全球应对能力的差距，将决定疫情扩散的规模。新冠肺炎疫情让各国更清楚地认识到，人类命运休戚与共，只有构建人类命运共同体才是人间正道，只有团结合作才是最有力的武器，只有以团结取代分歧、以理性消除偏见，才能凝聚起抗击疫情的强大合力。

连日来，纪念二战欧洲主战场结束75周年的活动在多地举行。对历史的反思，对现实的深思，都应当以对人类负责为出发点。“中方愿同俄方一道，坚定维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义，支持和践行多边主义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”习近平主席掷地有声的话语，鲜明地表达了中国态度和立场。坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调，中方在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上提出的倡议，体现了中国一直积极维护现行国际秩序，主张通过改革完善，使国际秩序和全球治理体系朝着更加公正、合理的方向发展的深邃思考。中方积极支持世卫组织开展工作，积极推动抗疫国际合作，正是构建人类命运共同体的历史担当。

“我们能够携手并肩对付一个共同且危险的敌人吗？”世卫组织总干事谭德塞提出的问题值得全世界深思。今年是联合国成立75周年，国际秩序面临改善健全的契机。联合国75年历史特别是新冠肺炎疫情大考给人们提供了重要启示：只有在公正健康的国际秩序下，才能有真正有效的国际合作；只有携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争，才能将人类历史引向更广阔的美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 03 版）