为何美国新冠感染者和病亡者全球最多 

新华社北京5月10日电 综合新华社驻外记者报道：美国约翰斯·霍普金斯大学9日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例突破130万例，累计死亡病例超过7.8万例，确诊病例和死亡病例数都居世界首位。

多国专家和媒体认为，应对失策是造成美国疫情严重的根本原因，美国政府攻击世界卫生组织和中国的主要目的是为了推卸责任并掩盖自身失误。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景说，导致美国新冠感染者和死亡人数升至全球第一的根本原因在于美国政府自身的怠慢和大意。为了掩盖这一事实，美方故意攻击中国以掩盖自身责任，企图蒙混过关。

美国有线电视新闻网发表评论文章说，美国政府正在用莫须有的罪名诋毁中国，把自身问题“甩锅”给中国。美国政府的对华指控毫无依据，这种莫须有的指控是危险的。

英国剑桥大学高级研究员、中国问题专家马丁·雅克说，美国政府应对新冠疫情的做法可以说是一场灾难，美国的死亡人数就很能说明问题。美国政府抗疫的应对准备远远不够，而且来得太迟。美国政府暂停向世卫组织缴纳会费非常不负责任。这次疫情是全球性问题，应对疫情需要各国努力，也需要全球合作。

巴西里约热内卢州立大学教授毛里西奥·桑托罗说，美国政府对他国污名化和打压世卫组织抗疫努力完全是从自己利益出发，对自己国家和人民来说也是不负责任的行为。美国政府在全球范围内树敌、与国际组织为敌的做法，不利于世界经济复苏和世界和平发展。

印度《印度教徒报》发表评论文章说，美国总统特朗普因应对疫情不力在国内饱受批评，因而寻求让中国为疫情在美国的蔓延“背锅”。美国政府应该超越狭隘的指责游戏，放眼大局。如果目标是全球一致战胜病毒、拯救生命并重建经济和社会，那么只能通过全球合作来实现，而非通过未经证实的指控、阴谋论和威胁来实现。

厄瓜多尔《每周分析》杂志总编辑阿尔韦托·阿科斯塔认为，美国政府的污名化行为将打击全球团结抗疫的意志。对其他国家采取威胁和恫吓的态度会严重恶化各国关系，这对全球抗击疫情毫无裨益。

赞比亚外交与国际研究学院前院长米谢克·姆万扎表示，美国政府在疫情暴发之初声称，疫情不会对民众生活产生影响。随着确诊人数、死亡人数不断上升并构成严重社会危机，美国政府才意识到问题的严重，并将责任推卸给世卫组织和其他国家。美方更应该做的是承认错误，并向其他在防疫问题上做得好的国家学习。（参与记者：赵旭、郝云甫、兴越、姜俏梅、赵焱、陈威华、赵宇鹏）