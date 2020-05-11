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早起，让你开启胜券在握的一天

2020年05月11日08:37 来源：中国妇女报

“熬夜的人，大都在消耗；早起的人，才是在滋养。”能把握住早晨的人，都是主动控制人生的人。每天早晨一觉醒来，无论是读书写作还是锻炼、冥想、打坐，都能让我们内在充盈、心生喜悦，是一种赢在起跑线的感觉，而这充满成就感与优越感的好心情，开启了胜券在握的一天。

年初，当大家在群里纷纷晒出2020年的目标计划时，“80后”的M只写下了四个字：早睡早起。习惯熬夜的她说，最近看到一句话——“熬夜的人，大都在消耗；早起的人，才是在滋养”，于是她痛下决心，报名参加了一个瑜伽早起打卡活动。虽然突如其来的新冠肺炎疫情让我们所有人都按下了暂停键，但M的瑜伽打卡一天也没停。她说这段时间，反而群里的姐妹们更加积极认真了。

四月初，M发了她瑜伽姿势的照片，我惊呆了。没想到，4个月的时间，她由一个瑜伽小白变成能做“肩肘倒立”动作的瑜伽女子。

坚持早起，老年也可风和日丽

说到早起，我立刻想到我的老爸老妈。今年我曾多次在朋友圈晒过老妈的微信运动步数，通常早晨我还没起床，我80岁的老妈已经登临我的微信运动封面。比如4月23日早晨7点，她的微信步数是“6482”，排名第一。

我们娘俩视频聊天时，老妈总是满面红光地告诉我：“今天早晨还是4点半出门，去河堤了。”有时我会提醒她，起太早去锻炼对身体不好，尤其是老年人。老妈说了：“我晚上9点就上床睡觉了，睡到4点多，躺不住了。”是啊，老爸老妈是铁打的营盘——晚上9点关电视睡觉，确实睡到凌晨4点多也够了。通常是老妈出去转悠，老爸在家捶捶打打、做按摩操，老爸习惯吃完早饭迎着朝阳去散步。

如今，85岁的老爸和80岁的老妈日常生活就是“锻炼为纲”，到目前为止没有任何老年病。通常妹妹妹夫周六日回家陪他们打麻将，一打就是一天，二老都是干劲十足，根本不让老妹他们午休。

早起锻炼，让我的父母80岁高龄还可以硬硬朗朗、开开心心。

疫情刚暴发时，84岁的钟南山院士挺身而出，他那矍铄的精神和硬朗的身板，其实都在是给那句“谁的老年不是腥风血雨”以绝地反击。最近读庄子的《大宗师》到“终其天年而不中道夭者，是知（通“智”）之盛也”时，我脑海里出现的就是终南山院士的形象。

是的，人到老年，也可以是风和日丽的美好，如我父母；人到老年，也可以是旭日当升的壮丽，如钟南山院士。

习惯早起，有种充盈的喜悦感和成就感

南怀瑾曾说：“能控制早晨的人，就能控制人生。”以我已过半百的人生经历来看，的确如此。

记得微博流行时，我关注的童话作家郑渊洁每天保持早上5点打卡的习惯。郑渊洁可谓高产作家，他的那些童话故事大都是早晨“出生”的，他一般写作到上午10点就基本完成了一天工作，剩下的都是自由活动时间。

的确，你有多自律，就有多自由。我自己也是早起一族。上大学时宿舍8姐妹，我是唯一天天早晨起床去操场跑步的人。工作后依然如故，通常用来写作。尤其是孩子出生后，顿觉时间紧张，而早起那段难得的寂静更是弥足珍贵。

从30岁到40岁这10年，利用早晨时间，我完成了10本书的写作。45岁之后，当写书不再成为我的目标，早晨就成了阅读时间。抄写、朗读，不亦乐乎。

每天早晨一觉醒来，无论是读书写作还是锻炼、冥想、打坐，都能让我们内在充盈、心生喜悦，是一种赢在起跑线的感觉，而这充满成就感与优越感的好心情，开启了胜券在握的一天。

有人说：你怎样过早晨，就怎样过人生。能把握住早晨的人，大约是主动控制人生的人。记得有个师徒对话，徒弟问：“十二时中如何用心？”师父答：“你被十二时辰使，老僧能使得十二时。”

的确，每个人的一天都是24小时，有的人被事情推着走，过着“被动”的一生，而有的人则翻转过来，过着“主动”的人生。

其实，认真想一下，如果你每天早起一小时，一个月就比别人多了30个小时，一年就是360个小时。这360个小时，你可以用来学习一门技能，可以多看几本书，也可以规律地健身打卡……而人与人的差距就是这样被慢慢拉开的。

早起是一份自己可以给自己的人生红利，你值得拥有！（胡杨）

(责编：许心怡、崔元苑)


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