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你怎样过早晨，就怎样过人生

2020年05月11日08:37 来源：中国妇女报

《增广贤文》有言：“早起三光，迟起三慌。”一个人怎样度过早晨，就相当于以什么样的方式开启新的一天。早起和不早起的人生真的不一样，早起的人，往往有更多时间去规划、安排自己的时间和生活，也能更好地面对现在和未来。

网上有个话题叫“你有没有见过凌晨4点的城市”，引发了大量关注。无数人在话题下回复，曾因为熬夜加班、熬夜写报告、熬夜追剧，见过凌晨4点的北京、上海、广州……但，没有人的精力是取之不尽、用之不竭的。

我有个朋友，是大家公认的“拼命三娘”。有段时间，天天加班到夜里两三点，作息时间特别混乱。有一天，工作到晚上9点，突然感到一阵头晕恶心，吓得她马上放下手上的工作，倒头就睡。没想到，平时习惯8点起床的她，第二天早上6点就自然醒了，身上不适的感觉也全部消失，精神比以前更好了。

后来她发现，早晨这段时间没人打扰，头脑比平时更加清醒，于是自此养成了早睡早起的好习惯。她说，每天早睡早起，精神好了许多。早上多出来的时间可以看书、运动，也可以安排工作，感觉整个生活都比以前更有节奏了，身体也更健康了。

正所谓：“一年之计在于春，一日之计在于晨。”一个人怎样度过早晨，就相当于以什么样的方式开启新的一天。

《增广贤文》有言：“早起三光，迟起三慌”，意思是早点起床有充足的时间把该办的事情办好，整个人才能从从容容、光光彩彩。起床晚容易手忙脚乱，把该办的事情落掉，整个人容易慌慌张张。

刚上班的时候，我常常踩点打卡，有很多次都在迟到的边缘。后来回想一下，那时候为了多睡一会儿，我总把早上时间安排得满满的，接下来上厕所、刷牙洗脸、化妆、出门、等车都像打仗一样，哪个环节出了问题，马上就会影响到上班时间。

这样惊心动魄的早晨，换来的也不过是在床上多睡了十几分钟而已。后来，我决定晚上早点睡，早上提早一小时起床，给自己做一顿简单的早餐，听着新闻不慌不忙地吃完，然后踩着轻快的步子坐车去上班。

每天提前到达公司，收拾好自己的办公桌，准备好要用的文件，列好当天的工作清单，一整天的工作都可以不慌不忙。

养成习惯后我发现，早起和不早起的人生真的不一样。早起的人，往往有更多时间去规划、安排自己的时间和生活，也能更好地面对现在和未来。

前段时间，受疫情影响，大家都待在家里。我身边的不少朋友开始熬夜看剧、玩游戏，第二天睡到日上三竿，睁眼就是中午，然后吃点东西，继续在床上一瘫。几个月下来，倒是长胖了不少。

有人过得晨昏颠倒，也有人认真生活。一位网友晒出自己的日常：每天7点准时起床，听着音乐，练半个小时瑜伽，用面包、水果、坚果为自己准备一份营养丰富的早饭，空余时间用读书、看电影、学英语来填满，到了晚上10点，喝一杯牛奶上床睡觉。

一个人的作息时间，往往能体现一个人的精神状态与人生态度。早晨的时间可以用来吃早饭、晨练、读书看报，这些小小的习惯日积月累，可以给人带来强健的体魄、积极的心态，让人能更好地感知生活的幸福。

让我们也从早睡早起开始，给自己的生活一个改变吧。（莫光）

(责编：许心怡、崔元苑)


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