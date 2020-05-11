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早起，是一份给自己的人生红利

2020年05月11日08:38 来源：中国妇女报

“一年之计在于春，一日之计在于晨。”不知不觉2020年的三分之一已经过去，新冠肺炎疫情几乎打乱了很多人的工作和生活计划。如何在越来越不确定的环境中，保持自我的独立和坚守，我想起了一句话：“自律是成功的标配，早起是自律的低配。”

有学者研究成功人士的生活方式，发现99%的人都有早起的习惯。早起，这个看起来很普通的生活习惯，却能改变一个人的一生。正如富兰克林所说：“我未曾见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好。”

一个人的作息时间，往往能体现一个人的精神状态与人生态度。早晨的时间可以用来吃早饭、晨练、冥想、读书看报，这些小小的习惯日积月累，可以给人带来强健的体魄、积极的心态，能让我们更好地感知生活的幸福。

南怀瑾曾说：“能控制早晨的人，就能控制人生。”你怎样过早晨，就怎样过人生。如果你每天早起一小时，一个月就比别人多了30个小时，一年就是360个小时。时间是一片良田，种瓜得瓜，种豆得豆。让我们从早睡早起开始，给生活一个改变吧，让自己的人生也瓜豆满田。早起，是一份自己可以给自己的人生红利，你值得拥有！

(责编：许心怡、崔元苑)


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