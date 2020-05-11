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4:30起床，给自己一段独属时光

2020年05月11日08:36 来源：中国妇女报

早睡早起确实更符合人的生物钟，从养生和养颜的角度讲都不错。于是，我把生物钟调整在早上4:30起床，把清晨划为了最佳工作时刻。起来后先煮一杯咖啡，捧着暖暖的杯子，看着一缕缕热气升起，发一会儿呆……四周一片寂静，时钟一秒一秒滴答作响，都在告诉你，这大把的美好时光，全部属于你。

众所周知，熬夜是健康杀手。除了因为工作被迫熬夜外，大多数人晚睡的原因是——舍不得睡。当一天终于安静下来，不管是看书、追剧、玩游戏，还是发呆、聊天、刷手机，都可以享受一段独处时光，拼凑起白日碎得七零八落的自我。

换句话说，一个人如果没有了独处时间，也就彻底失去了自我。“陪伴”是群居人类的一种基本诉求，但同时，人们对“孤独”状态的渴求也与日俱增。他们渴望摆脱各种烦扰和牵绊，希望重新面对真正的自我。

但随着年龄的增加，熬夜渐渐成了不可承受之重，尤其当了妈妈后，每晚最多撑到十点，眼皮已经打架，面对无数想干的事情，只能一声长叹。

于是，我把生物钟调整在早上4:30起床，把清晨划为了最佳工作时刻。去年年底我还建立了一个“四点半起床俱乐部”微信群，这和成功学没关系，而纯粹是出于希望早起早睡健康生活，并在日常繁忙中，多找到一点自己的安静时间。

其实，4点多起床并不新鲜，苹果创始人乔布斯就是早上4点起床，而作为苹果的CEO ，Tim Cook 又把时钟往前拨了一刻钟，3:45起床……作家亦舒也是早上4点起床，写作到6点，给孩子和家人开始做早餐。以“自律=自由”闻名的前美国海豹突击队指挥官Jocko Willink 多年来一直坚持4:45起床，被他的鸡血激励的美国人甚至在推特上成立了“4:45分起床俱乐部”，鼓励大家早起打卡。

事实上，早睡早起确实更符合人的生物钟，从养生和养颜的角度讲都不错。把晚上从22点半到凌晨1点的3个小时，挪到早上，其实更科学合理。

只是我的起床时间没那么精准，基本在4:30到5:00之间。夏天好一点，4:30天已经透出晨曦，冬天就比较冷酷，钻出温暖的被窝需要很大的勇气。

有了“四点半起床俱乐部”小伙伴们的激励之后，我就好了很多，看群里大家起来了，也就跟着起来了，就像有人陪伴。

起来后先煮一杯咖啡，捧着暖暖的杯子，看着一缕缕热气升起，闻着四溢的咖啡香气，发一会儿呆……然后打开电脑，或铺开画纸，这真的是最好的时段——

前一晚和孩子因为做作业生的气，已经烟消云散；因为起床、吃饭、穿衣磨磨蹭蹭而将要新生的气，还有两个多小时时差；看着她睡梦中天使一样的脸庞，那么可爱，心里又充满爱意……四周一片寂静，工作群也还没开始运转，班级群也还如休眠的火山一般在深睡……时钟一秒一秒滴答作响，都在告诉你，这大把的美好时光，全部属于你，只属于你，都属于你……（曾焱冰）

(责编：许心怡、崔元苑)


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