还在熬夜？专家告诉你最佳入睡时间

据英国《卫报》12月2日报道，最近一项调查显示，过半的受访父母表示哄孩子入睡是他们一天中压力最大的一段时间，几乎三分之二的受访父母说，他们的孩子要到晚上10点以后才愿意睡觉。哄孩子入睡对许多父母来说几乎成了一场战斗。不仅是青少年，现代人在忙碌的生活中入睡时间也越来越晚，熬夜的人群比例占幅日益增大。那么不同年龄段的人最佳入睡时间分别是什么时候呢？

据英国开放大学睡眠、生理和记忆神经科学方面的荣誉研究员保罗 凯利(Paul Kelley)博士介绍，不同年龄短的人的最佳入睡时间不一。对儿童来说，晚上9点入睡是一种明智的做法;至于青少年而言，13到16岁的群体应该在晚上11点30分前上床睡觉，早上8点起床，上午10点上学，17到20岁之间的青少年应该在晚上十二点前入睡，上午11点起床。然而这只是理想化的情况，在现实生活中，学校的教学安排不允许孩子们这样做，尽管这适合他们的生物钟。

凯利表示，在理想状态下，31岁的青年应该在午夜到凌晨2点之间入睡。在青春期早期和成年早期，人们的苏醒时间会从上午10点提前到上午9点，然后越来越早，因而，很多70岁的老人都会在早上5点就起床了。人们往往会因为睡得太晚或起得太早而自责，但凯利博士笑言：“这种变化是正常的，关键是不要对自己太苛刻。”(实习编译：刘希榕 审稿：谭利娅)