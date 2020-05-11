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探访新生儿重症监护室：用爱创造奇迹的“临时妈妈”

张煜欢

2020年05月11日08:29 来源：中国新闻网

一间五六十平米的绿色病区内，数十台保温设备静置于两侧。卡通床罩下，透明箱中躺着一个个脑袋只有拳头大小的孱弱婴儿，他们不哭不闹。唯有一旁生命体征仪上的数字跳跃，彰示着这群小家伙不屈的生命力。

“喔乖乖，马上擦干净又是帅气的小王子啦。”正在值班的护士丁欢欢熟练打开保温设备，一边细声安抚着，一边以最轻柔地动作麻利地为婴儿进行护理。

在这个母亲节，记者走进浙江大学医学院附属妇产科医院新生儿重症监护室，见到了这位新生儿的“临时妈妈”。

“有胎龄24周就来到世界的早产儿，有生下来仅550克的‘袖珍宝宝’……这些年里，我经历了无数次宝宝从呼吸机支持的生命垂危状态，到恢复健康回归父母怀抱。”丁欢欢说，“我想，这就是属于爱的奇迹吧。”

产房的坚实“后盾”

新生儿重症监护室一共有40张床位。记者看到病区内气氛宁静，但丁欢欢说，只要在产房手术室发现新生儿有不好的情况，便会立马转送到这里。那便是兵荒马乱的时刻。

“可以说，新生儿重症监护室是产房和手术室最坚实的后盾。”丁欢欢说。

在这里，监测体征、病情观察、新生儿喂养、新生儿擦浴、口腔及脐部臀部护理、监测血糖和经皮胆红素等，都是最基本的护理操作。

最基本的操作，也有着最专业的要求。

如看似简单的病情观察。重症监护室内的新生儿大多数依靠呼吸机支持，护士必须要对呼吸机的“一惊一乍”了如指掌。

“当呼吸机一旦报警，必须鉴别是呼吸机管路弯折或积水等问题引起、患儿在哭吵烦躁状态引起还是患儿病情变化引起。”丁欢欢说，这无法依靠机器本身识别，靠的正是多年积累下来的经验。

新生儿的病情变化很快，如果没有“火眼金睛”，就会错过最佳抢救时机。

“之前我护理过一个贫血的早产儿，白班时候还没有异常，到了中班，输血后开始异常难以安慰，氧饱和度波动逐渐频繁。幸好及时采取措施才避免了更严重的并发症发生，将危险扼杀在了萌芽阶段。”

还如收治窒息后新生儿时候有时需进行亚低温治疗，丁欢欢说，新生儿可能会有激惹或者抑制状态，“这时我们不仅需要及时做好亚低温护理，将肛温降到目标温度，还要及时观察生命体征、意识和皮肤循环情况，尤其是心率，防止心脏骤停。”

她说，如果新生儿病情较重，那么当班的护士连屁股沾一下凳子的机会也没有。

“上夜班时，我的精神往往处于高度紧张状态，等下一班来接班时候，感觉自己只剩最后一口气吊着了，靠着枕头就能‘秒睡’。”

每个生命都是一个奇迹

对重症监护室来说，最常见收治的就是早产儿。

丁欢欢介绍，该科室每年收治350个左右的极低出生体重儿，其中体重低于1000克的“超低出生体重儿”就有80到100个。

就在去年9月，这里接到了一个出生时胎龄只有24周+2天，体重710克的早产儿杭杭。

“杭杭跟成人的巴掌差不多大小，四肢和成人的手指一样细，皮肤几乎是透明的。”丁欢欢称，穿刺的针头比血管还要粗。

“好在经过一百四十多个日夜的精心治疗和护理，今年2月，杭杭闯过呼吸、感染、喂养等重重难关，各项生命体征稳定，体重4750克，达到出院标准。”丁欢欢说。

其实每个小宝宝背后都有属于自己的奇迹。

让丁欢欢印象深刻的还有一个胎龄只有26周的新生儿。

“她早产以后肺部情况很差，一开始呼吸机还撤机几次失败了，这是很不好的讯号。但是她的妈妈很乐观，一直非常相信我们。她每次来看望宝宝时候都会在母乳袋子上贴一个标签，亲手写下对医护人员的感激以及对宝宝的鼓励。”丁欢欢说，“没想到，住了180多天院后宝宝真的恢复了健康，这是生命的力量。”

这份“母爱”任重道远

从一名普通的小护士，到实习生总带教，再到责任组长，丁欢欢从事临床护理工作已近八年。

“刚毕业时候，我记得我的父母对我说，妇产科医院是个好选择，因为这是医院里最令人高兴的地方，充满了希望。”丁欢欢说。

说她和这里的护士将所有新生儿看作是自己的孩子，一点也不为过。之前，每两年她在领导支持下都会策划组织一次“早产儿回娘家”的活动。

“那时候奄奄一息的小生命，从慢慢撤机到自己能吃奶，再到有表情、会发声、会翻身……这个变化太让人惊喜，这也是我坚持下来的理由。”

2016年起，丁欢欢还在领导支持下参与策划和组织成立了母乳库。

“母乳是液体黄金，可以降低很多疾病的发病率。”丁欢欢介绍，“我们的母乳库里面不仅有宝宝母亲的母乳，还有志愿者妈妈捐献的母乳。过去很多母亲因各种原因无法给新生儿提供母乳，母乳库很好地帮她们解决了这个问题。”

站在“早产儿回娘家”活动的展板前，丁欢欢自豪地介绍着科室里曾经创下的一个又一个的奇迹。“未来任重道远。”她说，“再累我们都会坚持下去，是护士职责，更为了生生不息。”(记者 张煜欢)

(责编：许心怡、崔元苑)


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