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国家卫健委：学校是近视防控的主阵地 应承担起主体责任

2020年05月10日16:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，学校是近视防控的主阵地。健康的知识是孩子们最好的“护眼液”，学校应该在这个过程中承担起主体责任。

王斌指出，学校主要通过三个方面，承担孩子预防近视的主体责任。第一，应该对孩子们进行广泛的健康教育，让孩子们深刻领会，要爱护自己的眼睛，自己是预防近视的第一责任人。同时孩子们可以在这个过程中进一步了解电子产品的使用时间，保持正确坐姿，合理安排每天的生活，注意自己的手卫生、眼健康。

第二，孩子们一天生活在学校的时间很长，学校应该为孩子们的眼健康提供良好的环境。比如良好的采光和照明，及时调整课桌椅的高度，每天有规律的指导孩子们做眼保健操，疫情期间可以用手不接触眼睛的“爱眼操”来代替。学校应该保证孩子充足的户外体育课和30分钟的大课间等户外活动，这些都应该是学校提供给孩子们预防近视的基本条件。

第三，可以通过家校联动，将健康知识和预防近视的信息教育给家长，让家长们掌握这些信息，督促家长以身作则，为孩子们爱护眼睛树立榜样。

王斌强调，预防孩子们的近视是一项全社会的综合性系统工程，全社会都应该动员起来、行动起来，树立起“近视可防、可控、可矫正、不可治愈”的基本认知。要注重科学指导，将专业知识用科普的方式传递给大众。通过家校的联动，多方行动起来，形成全社会同防同控、群防群控的良好氛围。

(责编：刘卿、杨迪)


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