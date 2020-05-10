专家：不合适的桌椅会对坐姿、视距造成很大影响

人民网北京5月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，北京市疾控中心学校卫生所所长郭欣表示，与孩子身高相匹配的课桌椅可以保护视力、预防近视。不合适的桌椅会对坐姿、视距造成很大影响，导致近视和脊柱弯曲等疾病发生。

郭欣建议，家里要配备学习专用课桌椅，而不能用餐桌、餐椅或者床来代替。餐桌、餐椅经常会过高，床反而是软，而且低，这都不能替代正规的课桌椅。对于有可调试桌椅的家庭，可以根据孩子的身高，按照中小学生课桌椅各型号的身高范围表找到适合孩子的桌面高和座面高。

郭欣称，坐在椅子上，大腿和小腿要垂直，背要挺直，上臂下垂，手肘要在桌面以下3-4厘米，来校正课桌椅。没有可调试桌椅的家庭，要根据上述原则进行调整。如果桌子过高，尽可能使用高一点的椅子，并在脚下垫上脚垫，保持大腿和小腿垂直。当桌子或椅子过矮的时候，要将桌子或者椅子垫高。

郭欣介绍，教室采光、课桌椅设置应该注意以下几方面内容才能降低近视发病风险。

一是学校的采光在建筑之初应当按照中小学校教室采光和照明标准设计，学校要做好维护，不能一劳永逸。灯具的维护系数要保证在0.8以上，定期擦试窗户和灯管，教室墙面保持干净。教室刚安装灯具后，照度、各方面都合格，过一段时间之后就会不合格。这就涉及到维护系数，包括需要定期擦试灯管、每个月擦洗一次。

二是教室采用单侧采光时，光线应当自学生左侧射入，窗地面积比不应当低于1：5。当自然采光达不到照度要求时，应当用照明进行补充。教室灯管应当采用长轴垂直于黑板的方向布置，同时为了控制眩光，不得采用裸灯。裸灯简而言之就是没有灯罩。

三是灯管的悬挂高度距离桌面应不低于1.7米。在课桌椅设置方面提醒大家注意，最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不应当小于2.2米。最后排课桌的后沿与前方黑板的水平距离，小学不应大于8米、中学不应大于9米，教室也不应该过长。学生两肘间的宽度，一般为0.7-0.8米，而标准的课桌宽度是0.6米，为了保证正确的读写姿势，纵向走道宽度，也就是两排书桌相隔的距离不应小于0.6米，而且沿墙布置的课桌的端部与墙面的净距离不应小于0.15米，靠边的桌子不能靠到墙。

郭欣强调，在新冠肺炎防控期间，课桌的摆放注意增大间距同时，要考虑到上面讲的几点。另外，每学期要为学生课桌椅高度进行个性化调整，以保证每个孩子都能够得到与自己身高相匹配的课桌椅。