优化人员结构 制定规范流程

本报北京5月9日电 （记者邱超奕）截至5月8日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例208例，其中重症病例15例；累计治愈出院病例78046例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82887例，现有疑似病例8例。新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察33例；尚在医学观察无症状感染者836例，其中境外输入63例。过去14天，全国共报告新增境外输入确诊病例52例，全部通过航空口岸入境。

9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中日友好医院支援湖北医疗队相关情况。1月23日至4月7日，中日友好医院派出6批、164人的医疗队驰援武汉，分别在同济医院中法新城院区救治重症患者，并在东西湖方舱医院和光谷方舱医院诊疗轻症患者。

中日友好医院国家紧急医学救援队领队王燕森表示，他们属于方舱医院首批进舱并筹建开舱的医疗队，累计接诊患者383人次，累计管理患者3643人次。

医疗队副队长、外科重症医学科副主任段军说，在重症救治方面，医疗队做了优化改进。一是改造环境和设备，在24小时内就将普通病房改造成隔离病房，之后连夜从北京运来呼吸机、监护仪、ECMO（体外膜肺氧合）等设备；二是优化人员结构，把医生分为多个梯队，由重症专业医生管理危重症患者，由内科、外科、急诊科医生管理普通重症患者；三是制定规范和流程，包括交接班制度和主诊医生负责制等。

《 人民日报 》（ 2020年05月10日 02 版）