热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中日友好医院支援湖北医疗队——

优化人员结构 制定规范流程

2020年05月10日08:22 来源：人民网－人民日报

　　本报北京5月9日电  （记者邱超奕）截至5月8日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例208例，其中重症病例15例；累计治愈出院病例78046例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82887例，现有疑似病例8例。新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察33例；尚在医学观察无症状感染者836例，其中境外输入63例。过去14天，全国共报告新增境外输入确诊病例52例，全部通过航空口岸入境。

　　9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中日友好医院支援湖北医疗队相关情况。1月23日至4月7日，中日友好医院派出6批、164人的医疗队驰援武汉，分别在同济医院中法新城院区救治重症患者，并在东西湖方舱医院和光谷方舱医院诊疗轻症患者。

　　中日友好医院国家紧急医学救援队领队王燕森表示，他们属于方舱医院首批进舱并筹建开舱的医疗队，累计接诊患者383人次，累计管理患者3643人次。

　　医疗队副队长、外科重症医学科副主任段军说，在重症救治方面，医疗队做了优化改进。一是改造环境和设备，在24小时内就将普通病房改造成隔离病房，之后连夜从北京运来呼吸机、监护仪、ECMO（体外膜肺氧合）等设备；二是优化人员结构，把医生分为多个梯队，由重症专业医生管理危重症患者，由内科、外科、急诊科医生管理普通重症患者；三是制定规范和流程，包括交接班制度和主诊医生负责制等。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月10日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn