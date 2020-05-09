京东启动“健康中国·医药补助工程” 全国建档立卡贫困户每人每年可享千元购药补贴

没有全民健康，就没有全面小康。2020年是我国全面建成小康社会收官之年，也是全国脱贫攻坚工作的决战决胜之年，其中，健康扶贫是实现精准扶贫的重要路径。

为切实降低贫困人口用药负担，5月9日，中国社会扶贫网，与京东健康、京东公益联合发起了“健康中国? 医药补助工程”。这项工程将面向全国建档立卡贫困户（含已脱贫贫困人口），提供每人每年1000元的购药补助，补助可在购买指定目录中的药品时使用。截至启动时，该项目的补助药品目录已有超过350种药品，覆盖包括心脑血管、感冒发热、肠胃疾病在内的数百种常见病与慢性疾病，未来还将迅速扩增至新特药、罕见病用药等。这项工程预计将在未来3到5年覆盖超过3000万人次，将切实减轻贫困群体医药费用负担，助力遏制因病致贫、因病返贫现象的发生，这也是国内目前覆盖范围最广、惠及人数最大、补助资金最多的健康扶贫项目。

（“健康中国? 医药补助工程”启动仪式 从左至右依次：京东健康医药部总经理金恩林、京东集团副总裁龙宝正、京东健康CEO辛利军、中国社会扶贫网副总经理田春园、中国社会扶贫网公益扶贫部总监张境）

将健康扶贫落到实处 贫困群体每人每年可获千元购药补助

受益于国家精准扶贫政策，我国贫困发生率已由2012年的10.2%，大幅降至2019年底的0.6%。在健康扶贫方面，2020年，全国农村贫困人口大病专项救治病种增加到30种、大病保险报销比例提高至60%、农村贫困人口住院医疗费用报销比例更是提高至90%，很大程度缓解了贫困户看病贵等问题。

但是，还有很多门诊用药、常备用药并不在农村贫困人口医保报销范围内；用药难、用药贵仍然是部分贫困人口面临的切实问题。数据显示，我国因病致贫、返贫人口占贫困总人口四成以上；随着有劳动能力的贫困人口逐步脱贫，这一比例还会增加。如期实现脱贫攻坚目标任务、防止因病返贫，成为了决战决胜阶段的关键一环。

在中国扶贫志愿服务促进会指导下，依托中国社会扶贫网，“健康中国? 医药补助工程”将对全国贫困人口身份信息精准识别，确定受助对象，京东健康将为受助对象每人每年提供1000元药品补助资金，受助对象在指定渠道购买补助目录内药品时即可使用。

该项目的指定线上购药渠道为京东健康旗下自营零售药房——京东大药房，用户所购买药品由京东物流承运，配送范围可覆盖全国大部分地区；线下定点合作药房将由京东健康审定、筛选符合相关条件的零售药房，原则上每个乡镇范围内有1家。项目将优先启动线上平台的补助，线下采取部分地区先行试点、再向全国范围逐步推广的模式。

目前，京东健康已与杭州民生健康药业、天士力医药集团、苏中药业集团、恩威医药股份、葵花药业集团、鲁南制药集团、上海中华药业、云南白药集团、扬子江药业集团、西安杨森制药、亚宝药业集团等首批11家药企达成合作，筛选出超过350种药品并确定补助比例，单品补助比例最高达68%。项目合作药企及补助目录内药品还将随着项目启动持续扩展、增加。

“健康中国? 医药补助工程”页面

践行企业社会责任 京东健康全面助力健康扶贫

与此前由社会力量开展的扶贫项目相比，“健康中国? 医药补助工程”是截至目前覆盖范围最广、惠及人数最大、补助资金最多的健康扶贫项目。此外，该项目还率先建立了精准识别机制，切实帮助到贫困户个人，为我国精准扶贫事业打造了社会组织参与及动态管理机制的“范本”。

除积极响应国家脱贫攻坚号召外，“健康中国·医药补助工程”还将助力实现“健康中国”行动中对基层药品保障能力的要求，面对新形势、新挑战，积极克服新冠肺炎疫情对脱贫攻坚工作造成的影响，从源头上精准发力。

由于贫困人口多居住于偏远地区，药品如何“买得着、送得到”成为关键。在提供药品补助的同时，京东健康将利用自身在医药零售行业的基础设施能力，协同京东物流充分发挥供应链优势，保障偏远地区药品供应；并通过政府合作，建成遍及城乡的现代医药流通网络，以提高基层和边远地区药品供应能力，保障更多群众的用药需求。

基于此，京东健康CEO辛利军认为，在与中国社会扶贫网的共同努力下，京东健康有能力、有责任，也有信心与产业链各环节上的合作伙伴携手，让贫困人口在看病购药方面尽可能减少支出，也让他们能获取到更加优质的药品和服务，在践行企业的行业及社会价值的同时，为我国健康扶贫工作出一份力。

自2016年1月与国务院扶贫办签署电商精准扶贫战略合作协议以来，京东发挥自身在供应链、物流、金融、技术、服务等领域的优势，帮助全国贫困地区上线商品超300万种，实现销售额超750亿元，直接带动90万户建档立卡贫困户增收。随着京东集团在各行业领域资源和能力全面提升，京东致力于将长期以来打造形成的“新一代基础设施”向农村地区开放，其扶贫内容及模式也在不断丰富、创新，“健康中国? 医药补助工程”让京东在健康扶贫领域开辟了一条崭新的路径。

未来，京东将不断丰富公益扶贫内涵，全方位推动扶贫升级，助力巩固脱贫成果，帮助农村地区产业实现跨越式发展，改善农村人民生活，走上全面小康之路。