北京和睦家医院借助信息化系统提供个性化服务

2020年2月16日，国家卫健委和国家中医药局发布《关于进一步加强社会办医管理做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，鼓励社会办医持续不断为疫情防控贡献力量。在抗击新冠疫情中，作为我国医疗服务体系不可或缺的重要组成部分——非公医疗机构，积极响应国家号召，全力参与疫情防控，以非公医疗机构的担当履行社会责任，以医者仁心守护患者生命。

和睦家医疗集团一直以来主要服务于国际社区，掌握了相关的大数据，一些外籍患者平时就是和睦家稳定的服务对象。经过多年发展，和睦家已经拥有多家综合性医院和诊所，不光有妇产科、儿科，还有重症医学和呼吸科团队，在疫情期间，和睦家也做了多学科会诊团队合作。

北京和睦家医院院长盘仲莹女士介绍说，在疫情期间北京和睦家是接受发热患者的医院之一，也是同时能够提供双语国际服务为数不多的非公立医院之一。

“面对新冠病毒，每个人都有可能是感染者，包括医护人员及陪行家属。为配合政府规定，和睦家医院采取甲类传染病的预防控制措施，阻断病原体在院内的传播，在整个诊疗过程中，和睦家充分利用技术优势、启用自有的信息化管理系统，在病患等待及就诊时，做到三级预防分诊，实行精细化管理。病人实现跨科检查、转诊、收治入院，甚至手术都做到全程跟踪。” 和睦家集团医疗信息系统总监邵斌博士表示。

怎样才能做到对患者的全程跟踪呢？邵斌博士介绍了信息化管理流程，“患者首先在由医院的Pad上面完成自我筛查之后患者信息将被标记成不同风险级别，出现在医院的信息系统里。如果患者需要住院，临床医生就会做进一步的评估，评估以后也会有不同的颜色，如果是低风险，则可以正常收治入院。如果是高风险，就会进入隔离区域，如果自我筛查和医生评估两个都是高风险，就要转诊到其他专科医院去治疗。”

盘仲莹院长强调，我们对于新冠疾病的了解是在不断的完善过程中，国家关于新冠治疗的指南发了七版，和睦家内部工作的流程改了二十七版。医院信息系统能保障工作流程与临床的深度结合，增强了临床实践的安全性，提高了临床标准化质量。此外，和睦家信息化系统还应用于整个医疗流程的管理。在疫情期间，和睦家医院接受政府大大小小的各项检测和现场的督导三四十次，督导检查所需信息均在系统里有完整记录。通过数据梳理做到病人追踪和安全隐患纠正。

北京和睦家医院有一个做法值得借鉴：借助信息系统为客户建立服务渠道，关注病人的取向、爱好，积极了解病患的需求，并且把这部分的需求纳入到系统里去，通过医疗信息系统不光可以做一些客观的信息整合，也可以做一些主观的信息整合，让医护人员更加了解患者，增强客户跟患者对医疗机构的信任。

据悉，和睦家医院使用的信息化系统是来自InterSystems的 TrakCare统一的医疗信息系统，该产品的相关功能能够为全球疫情的防控和治疗提供综合性的解决方案。

盘院长表示，InterSystems是一个国际化的医疗信息技术提供商，我们也希望通过InterSystems在平台层面的优势，帮助我们了解其他国家是怎么做的，学习人家优秀的经验，引入落地。盘院长透露，“和睦家最早开始用英文做记录，后转为双语，接下来很可能用中文来做，系统将帮助提高外籍医生对临床语言的理解力、书写力跟处理能力。此外，未来和睦家的信息化系统还将着眼于人口老龄化问题。”

InterSystems亚太区总经理卢侠亮表示，和睦家是InterSystems的优质用户，在12年的合作中，二者始终把患者安全和质量放在第一位，用临床的思路搭建系统，从而为患者能够得到高品质的医疗服务保驾护航。

针对疫情对中国医疗信息化带来的影响及发展趋势预测，卢侠亮坦言：“医疗数据的标准化要求较原来相比会更高，为了能够有效的读取数据，要用更兼容的语言，并且在全国市场都需要提高系统的互操作性。”